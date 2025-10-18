Kathi Wagener gibt neues Statement zur Trennung von Kevin ab

Reality-TV-Star Katharina Wagener (30) hat sich mit einem neuen und nach eigenen Worten letzten Statement zur Trennung von Kevin Yanik (27) gemeldet. Obwohl die beiden ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, ist Kevin vor einigen Tagen ausgezogen. Nach einem Termin beim Jugendamt, bei dem der Umgang mit den Kindern geklärt wurde, will Kathi das Kapitel öffentlich schließen. "Kurzes und letztes Statement nach dem Termin heute", beginnt sie in ihrer Botschaft auf Instagram und macht klar, dass es nun feste Regeln für die Betreuung gibt. Ort und Zeitpunkt der Trennung kommentiert sie nicht im Detail, betont aber den Wunsch, im Sinne der Kinder gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Kathi beschreibt in dem Statement, das von mehreren Social-Media-Kanälen aufgegriffen wurde, ihre schwierige Gefühlslage der vergangenen Monate. Sie sei "täglich immer wieder in die Rolle der 'Kranken' gedrängt" worden und habe unter Vorwürfen und Drohungen gelitten, was dazu geführt habe, an sich zu zweifeln. Besonders hart sei die Dynamik mit "einer Person" gewesen, die sie als "sehr manipulativ" bezeichnet. Heute sehe sie vieles klarer: Sie mache ihre Gesundheit nicht länger von anderen abhängig und wolle ihre Stärke aus sich selbst schöpfen. Für den Alltag mit den gemeinsamen Kindern haben Kathi und Kevin demnach konkrete Zeiten festgelegt, "wer die Kinder wann bzw. wie oft hat". Damit, so die Influencerin, sei für sie alles gesagt.

Bereits vor Kurzem hatte Kathi auf Instagram sehr offen über ihr Privatleben – insbesondere ihre Schwangerschaft – gesprochen und dabei Einblicke in ihre Gefühlswelt gegeben. "Ich bin mittlerweile im zweiten Trimester und blicke auf über drei Monate meiner dritten Schwangerschaft zurück. Und ehrlich? Es ist traurig. Mir kommen die Tränen – obwohl eine Schwangerschaft doch eigentlich das Schönste sein sollte, was einer Frau passieren kann", schrieb die Reality-TV-Darstellerin in einem emotionalen Post. Besonders die negativen Kommentare aus dem engeren Umfeld, wie "War das ein Unfall?" oder "Ein drittes Kind? Dein Ernst?", hätten sie tief getroffen. Trotz der Kritik und der schwierigen Situation hat die Influencerin betont, dass sie das ungeplante Kind als Geschenk annehme.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener posiert während ihrer dritten Schwangerschaft