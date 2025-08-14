Danielle Spencers Mutter berichtet von ihren letzten Tagen

Danielle Spencer, die als Dee Thomas in der beliebten ABC-Sitcom "What’s Happening!!" in den 1970er Jahren berühmt wurde, ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Am Montag erlag die Schauspielerin und Tierärztin in einem Krankenhaus in Richmond, Virginia, ihrem langjährigen Kampf gegen Magenkrebs. Ihre letzten Tage waren von schweren gesundheitlichen Komplikationen geprägt, wie ihre Mutter Cheryl Pelt nun berichtete. Bereits am 1. August wurde Danielle ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem eine Harnwegsinfektion zu einer Sepsis geführt hatte. In ihren letzten Tagen verschlechterte sich ihr Zustand weiter durch eine Lungenentzündung und Gewichtsverlust. "Sie war am Sonntag noch ansprechbar und bei Bewusstsein, bevor es zu einem Herzstillstand kam", schilderte Pelt gegenüber TMZ.

Neben ihrer Krebserkrankung kämpfte Danielle in den letzten Jahren mit zahlreichen Folgeerscheinungen eines Autounfalls, den sie bereits 1977 erlitten hatte. Durch den Unfall, bei dem ihr Stiefvater starb, trug sie Verletzungen davon, die sie ein Leben lang begleiteten. So wurde 2004 eine Spinalstenose [Verengung des Rückenmarkskanals] bei ihr diagnostiziert. Trotz aller Rückschläge widmete sich Danielle ihrer Leidenschaft für Tiere und arbeitete mehr als zwei Jahrzehnte als Tierärztin in Los Angeles, nachdem sie 1993 ihren Doktor der Veterinärmedizin erworben hatte.

Danielles Leben war von außergewöhnlichen Höhen und schmerzhaften Tiefen geprägt. Nachdem sie sich in jungen Jahren als freche Dee in die Herzen der Zuschauer gespielt hatte, zeigte sie später im Leben eine andere Facette. Stets den Tieren verpflichtet, erfüllte sie sich ihren Traum als Veterinärmedizinerin und rührte viele mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz. Ihr früherer Werdegang als Schauspielerin bleibt jedoch unvergessen, nicht zuletzt durch die herzlichen Erinnerungen von Kollegen und den Fans, denen sie mit dem charakteristischen Satz "Oooh, I’m gonna tell Mama!" immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Imago Dr. Danielle Spencer, ehemaliger Kinderstar

Imago Danielle Spencer wurde mit der Sitcom "Whats Happening!!" bekannt, 1980

Imago Dr. Danielle Spencer, Schauspielerin

