Danielle Spencer (†60) wurde zuletzt über Schläuche ernährt

Dr. Danielle Spencer, bekannt als Dee Thomas aus der beliebten 70er-Jahre-Sitcom "What’s Happening!!", ist am Montag im Alter von 60 Jahren verstorben. Wie ihre Mutter Cheryl Pelt jetzt im Gespräch mit TLZ berichtet, verbrachte Danielle die letzten Tage ihres Lebens im Krankenhaus in Virginia, wo sie nach einer Sepsis und einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt wurde. Bereits seit dem 1. August war sie dort stationär untergebracht und wurde über Schläuche mit Nahrung sowie Medikamenten versorgt, nachdem eine Harnwegsinfektion zusätzlich schwerwiegende Komplikationen verursacht hatte. Ihre Familie war in ihren letzten Stunden an ihrer Seite. Diagnostiziert mit Magenkrebs und geschwächt durch die Infektion, erlitt sie letztlich einen Herzstillstand.

Danielle kämpfte über Jahre mit verschiedenen gesundheitlichen Rückschlägen, darunter die Spätfolgen eines tragischen Autounfalls, bei dem einst ihr Stiefvater ums Leben kam. Ihre Krebserkrankung und zuletzt auch die zusätzliche Belastung durch die Infektion machten ihr schwer zu schaffen. Bereits 2013 hatte sie Los Angeles verlassen und war zu ihrer Mutter nach Virginia gezogen, um sich dort um ihre Gesundheit zu kümmern. Danielle soll laut ihrer Mutter trotz allem bis zuletzt einen klaren Kopf behalten haben und im Kreise ihrer Liebsten friedlich eingeschlafen sein.

Nach ihrer Zeit als Kinderschauspielerin in "What’s Happening!!" verwirklichte sich Danielle ihren Lebenstraum und arbeitete über zwei Jahrzehnte als Tierärztin in Los Angeles – ein Beruf, der ihr von klein auf am Herzen lag. In früheren Interviews beschrieb sie, wie erfüllend diese Tätigkeit für sie war. Ihre enge Verbindung zu Schauspieler Haywood Nelson, ihrem Co-Star und Freund aus der gemeinsamen Serienzeit, blieb auch über die Jahre hinweg bestehen und verdeutlichte, wie viel ihr die Beziehung zu den Menschen, die sie über alle Höhen und Tiefen hinweg begleitet hatten, bedeutete.

Dr. Danielle Spencer, ehemaliger Kinderstar

Danielle Spencer, Schauspielerin, 1987

Dr. Danielle Spencer, Schauspielerin

