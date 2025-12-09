Sie moderieren jetzt "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Eine neue Ära der beliebten Samstagabend-Show: Bei Denn sie wissen nicht, was passiert übernimmt ein neues Moderationsteam die Bühne. Wie RTL nun bestätigte, treten in der nächsten Ausgabe am 13. Dezember die Ehrlich Brothers, Michelle Hunziker (48) sowie Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) in zwei Teams gegeneinander an. Die fünf ersetzen damit das langjährige Erfolgstrio Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk (75), das die Show über Jahre geprägt hatte. Gesendet wird wie gewohnt bei RTL, live und zur Primetime, mit einem Team, das Magie, Entertainment und jede Menge Show-Erfahrung miteinander verbindet.

Bereits zuvor war bekannt, dass Giovanni und Jana Ina als Nachrücker gesetzt sind. Neu ist nun: Auch die Star-Magier erweitern die Runde, dazu kommt die ehemalige Wetten, dass..?-Moderatorin, die zuletzt das große Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel vor 170 Millionen Zuschauern moderierte. Die kommende Ausgabe wird folglich ohne das vertraute Dreiergespann stattfinden, aber mit prominenter Besetzung, die mit Live-Situationen, Improvisation und Studiopublikum bestens vertraut ist. Hintergrund des Wechsels: Thomas hatte seinen Fernsehabschied angekündigt und damit den Schlusspunkt unter die gemeinsame Ära mit Barbara und Günther gesetzt.

Bei seinem großen TV-Abschied verließ der 75-Jährige sogar schon gegen 22 Uhr die Bühne. Viele Zuschauer waren überrascht, doch wie der Wer wird Millionär?-Host im Gespräch mit RTL erklärte, hatte dieser Zeitpunkt einen besonderen Grund: "Wir wollten uns nicht im Mitternachts-Ghetto von ihm verabschieden, sondern so, wie Thomas auch war, in dem Moment, wo die meisten Leute ihm zuschauen und genau zu der Zeit sollte es auch sein." Das entsprach ganz dem Wunsch des Entertainers, der erst wenige Tage zuvor seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. Barbara sagte dazu: "Er hat ja auch im Interview selbst gesagt, dass es gegen Abend für ihn immer schwieriger wird und dann war es für ihn auch der perfekte Moment, der ja auch so mit ihm abgesprochen war."

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Dezember 2025

Getty Images Christian und Andreas Ehrlich, Oktober 2022

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin