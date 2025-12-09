Janelle Browns Mutter heiratete Vater ihres Ex-Mannes Kody

Janelle Brown (56) hat in der neuesten Folge der Realityshow "Sister Wives" eine besondere Familiengeschichte geteilt. Während eines Treffens mit Freundinnen erzählte sie, wie ihre Mutter, Sheryl Usher, einst versuchte, sie vor der Polygamie zu bewahren. Doch dieser Versuch nahm eine unerwartete Wendung: Sheryl verliebte sich in Kodys Vater, Winn Brown, und heiratete ihn schließlich – nur drei Monate bevor Janelle und Kody (56) ihre spirituelle Ehe eingingen. "Das war am Anfang ein bisschen seltsam, aber okay", erinnert sich Janelle laut dem Magazin People.

Die Beziehung zwischen Janelle und Kody begann 1993, nachdem sie bereits in ihrer Schulzeit für sich entschieden hatte, der Lebensform Polygamie zu folgen. Ihre Familie konnte diese Entscheidung oft nicht nachvollziehen. Im Jahr 2022 trennte sich Janelle jedoch von Kody, der inzwischen ausschließlich mit Robyn Brown in einer monogamen Beziehung lebt. Auch die Ehen mit Christine (53) und Meri Brown (54) zerbrachen. Aktuell versucht Kody, durch persönliche Gespräche mit seinen Ex-Frauen Versöhnung zu erreichen. Diese "Entschuldigungstour" startete kürzlich mit Janelle und wird von TLC in mehreren Folgen dokumentiert.

Janelle ist bekannt für ihre offene Art, über die Dynamik ihrer Familie zu sprechen. Während ihre Mutter die Idee der Polygamie anfangs entschieden ablehnte, führte diese Abneigung letztlich zu einer Liebesgeschichte. Laut Janelle war Sheryl fest davon überzeugt, dass "keine Tochter von ihr in eine verrückte Sekte geraten" dürfe. Dass sie dann selbst einen Platz in dieser außergewöhnlichen Familienstruktur fand, zeigt die überraschenden Wege, die das Leben manchmal nimmt. Die Serie "Sister Wives" bietet dabei seit Jahren einen Einblick in die einzigartigen Beziehungen der Browns und ihre Herausforderungen.

Anzeige Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, US-Realitystar