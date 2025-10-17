Mit Ex-Profikicker: Jürgen Klopp zieht neuen Job an Land

Jürgen Klopp (58), ehemaliger Erfolgscoach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool, hat sich eine neue Herausforderung in der Welt des Fußballs gesucht. Neben seiner Tätigkeit als "Global Head of Soccer" bei Red Bull wird er nun Teil einer neu geschaffenen Expertengruppe der Deutschen Fußball Liga (DFL). Diese Gruppe soll Vorschläge entwickeln, "um Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Profifußballs zeitnah und intensiv zu diskutieren". Unter den weiteren Mitgliedern der Kommission befindet sich auch der Weltmeister von 2014 und Ex von Model Lena Gercke (37), Sami Khedira (38), vor allem bekannt für seine Zeit bei Real Madrid und dem VfB Stuttgart. Die DFL hat die Expertengruppe ins Leben gerufen, um Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen zu bündeln.

Gemeinsam mit Vertretern von Clubs, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und weiteren Experten werden Themen wie zukünftige Entwicklungsschwerpunkte und mögliche Maßnahmenpakete diskutiert. "Zuletzt wurden sportliche Entwicklungen – unter anderem in der Nachwuchsförderung – intern im Ligaverband thematisiert", erklärte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz in dem am Donnerstag veröffentlichten Statement. "Es gilt, gemeinsam die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Expertengruppe wird dazu wertvolle Impulse einbringen." Erste Ergebnisse sollen im Frühjahr 2026 in den Liga-Gremien präsentiert und danach mit allen 36 Profivereinen besprochen werden. Sowohl Jürgens als auch Samis fundierte internationale Erfahrung soll hierbei eine entscheidende Rolle spielen, um den deutschen Fußball auf eine neue Erfolgsebene zu heben.

Jürgen, der als einer der erfolgreichsten deutschen Trainer gilt und gut mit Tennislegende Boris Becker (57) befreundet ist, hat sich seit seinem Abschied aus Liverpool nicht auf seinen Erfolgen ausgeruht. Neben seiner aktuellen Rolle bei Red Bull bringt er nun seine Expertise erneut in den deutschen Fußball ein. Dem "Quasi"-Opa wird also nie langweilig: Seit 2023 freut sich die Patchworkfamilie über den Nachwuchs des Sohnes seiner Frau Ulla Sandrock, mit der er seit 2025 verheiratet ist. Auch Sami Khedira, der sein Privatleben eher bedeckt hält, bleibt dem Sport weiterhin treu. Beim Pay-TV-Sender DAZN feierte er 2022 sein Debüt als TV-Experte mit dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool – seither ist er dort regelmäßig im Einsatz. Für den ehemaligen Mittelfeldstar bietet diese DFL-Aufgabe nun eine neue Gelegenheit, seine Erfahrungen außerhalb des Spielfelds einzubringen.

Getty Images Jürgen Klopp im Februar 2024

Getty Images Sami Khedira nach dem Finale der Fußball-WM 2014

Getty Images Boris Becker und Jürgen Klopp, August 2025

