"Körper ist am Ende": Ayliva sagt kurzfristig Konzerte ab

Ayliva (27), die bekannte Sängerin und Songwriterin, hat kurzfristig zwei ihrer Konzerte in Stuttgart abgesagt. Am 16. und 17. Oktober hätte sie im Rahmen ihrer aktuellen Tour auftreten sollen, wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte. Allerdings sei sie in den letzten Tagen schwer erkrankt, was zu einer Überlastung ihres Körpers geführt habe. "Mein Körper ist am Ende", schrieb sie in ihrer Story und kündigte an, dass auch ihre Stimme unter Heiserkeit leide und sie deshalb vorerst nicht mehr auftreten könne. Ihre Ärzte hätten die Absage der Shows dringend empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden.

Obwohl die Sängerin um Verständnis bittet, betonte sie, wie schwer ihr die Entscheidung gefallen sei. "In dem Zustand weiter zu singen, wäre eine Gefahr für meine Zukunft", so Ayliva. Sie kündigte an, nach Möglichkeiten für Ersatztermine zu suchen. Diese hingen aber von ihrem Zustand und der Koordinierung innerhalb der Tour ab. Dazu bat sie um Verständnis, dass sie nichts verspreche, was sie nicht "zu 100%" halten könne. "Es tut mir so leid", schrieb sie an ihre Community und versprach: "Sobald ich kann, bin ich sofort wieder auf der Bühne." Sollte es unmöglich sein, die neuen Termine wahrzunehmen, oder falls keine Ersatzshows zustande kommen, versprach sie eine vollständige Rückerstattung.

Die Sängerin, die seit Beginn ihrer Karriere mit Hits wie "Wenn ich wein" große Erfolge feiert, bleibt weiterhin Thema in der Musikszene. Zuletzt sorgte die 26-Jährige mit ihrer Teilnahme als Coach bei The Voice Kids für Aufsehen. Neben ihrer beeindruckenden Karriere ist die Künstlerin dafür bekannt, sich tief mit ihren Fans zu verbinden und vieles aus ihrem Leben direkt über soziale Medien zu teilen. Die aktuelle Krankheitsphase zeigt einmal mehr, welche Belastungen Tourneen für Künstler mit sich bringen können und wie wichtig es ist, die eigene Gesundheit an erste Stelle zu setzen.

Panama Pictures/ActionPress Ayliva, Sängerin

Instagram / ayliva_ Ayliva, Musikerin

Joyn/Claudius Pflug Ayliva und eine Kandidatin von "The Voice Kids", 2025

