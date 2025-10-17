19 Jahre Single: Eminem soll mit Stylistin zusammen sein

Eminem (53) scheint eine neue Liebe gefunden zu haben – und zwar in seinem engen Umfeld. Insider berichteten dem Portal TMZ, dass der Rapper eine Beziehung mit Katrina Malota, seiner langjährigen Stylistin, eingegangen ist. Die beiden sollen sich schon seit Jahren kennen, da Katrina für Eminems Look bei Musikvideos und Fotoshootings verantwortlich ist. Neben ihrer Arbeit mit dem Rapper ist die Stylistin in einem Salon in Birmingham, Michigan, tätig. Wie lange die beiden ein Paar sein sollen, bleibt allerdings ein gut gehütetes Geheimnis.

Katrina kann nicht nur mit Eminem in ihrem Portfolio punkten. Auf ihrer Website listet sie weitere große Namen wie Snoop Dogg (53), Robin Thicke (48) und 50 Cent (50) auf, mit denen sie über die Jahre gearbeitet hat. Ihre Karriere als Stylistin begann in Detroit, wo sie auch geboren wurde – genau wie der "8 Mile"-Star selbst. Neben ihrer Professionalität und Erfahrung scheint die gemeinsame Heimatstadt die beiden zusätzlich zu verbinden.

Eminem, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt, hält sein Privatleben weitgehend unter Verschluss. Nach der Scheidung von seiner Ex-Frau Kim Scott Mathers (50) war er 19 Jahre offiziell Single, was sein Liebesleben immer wieder zum Mysterium machte. Der Musiker hat drei Kinder, darunter seine Tochter Hailie Jade, die in seinen frühen Songs oft erwähnt wurde. Ob Katrina bereits einen Platz in Eminems Familienleben eingenommen hat, ist nicht bekannt. Bisher haben sich weder der Rapper noch die Stylistin zu den Liebesgerüchten geäußert.

Instagram / eminem Eminem beim Spiel der Detroit Lions, Oktober 2023

Getty Images Eminem, Rapper

Getty Images Eminem bei der Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame im Januar 2020