Ist Hati Suarez vor ihrem Fame Fighting-Kampf aufgeregt?

Hati Suarez steht kurz vor ihrem großen Auftritt im Ring: Morgen wird sie bei Fame Fighting gegen ihre Rivalin Jennifer Iglesias (27) antreten. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Reality-TV-Darstellerin, dass sie auf den Kampf gespannte Vorfreude sowie eine gehörige Portion Anspannung empfindet. "Ich bin schon sehr aufgeregt", gestand sie und machte deutlich, dass sie alles dafür tun möchte, um diesmal als Siegerin hervorzugehen. Denn eine Niederlage hatte sie bereits verkraften müssen – ein zweites Mal soll das ihrer Meinung nach definitiv nicht passieren.

Ihr Training und die intensive Vorbereitung scheinen Hati dabei neue Motivation gegeben zu haben. Sie betonte, dass sie den Einzug in den Ring mit ihrer ganz persönlichen Musik und ihrem Team kaum erwarten könne. Bei Fame Fighting will sie zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hat und all ihre Fähigkeiten dazu nutzen, um zu gewinnen. Sie selbst sieht dem Event mit einer Mischung aus Ehrgeiz und Druck entgegen. "Ich habe Bock, in den Ring zu laufen, mit meiner Musik, mit meinem Team, mit allem, was ich gelernt habe, das endlich mal anzuwenden", erklärte sie selbstsicher.

Für Hati ist dieser Kampf ein weiteres Kapitel in ihrer öffentlichkeitswirksamen Karriere, die durch Reality-TV-Formate Aufmerksamkeit erlangte. Fans kennen sie als temperamentvolle Persönlichkeit, die stets für Überraschungen sorgt. Ihre Teilnahme an Fame Fighting markiert einen neuen Schritt, um sich auch abseits der Fernsehwelt zu beweisen. Für Hati ist es nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch eine Möglichkeit, ihrer Community eine andere Seite von sich zu zeigen: diszipliniert, kämpferisch und entschlossen, persönliche Hürden zu überwinden.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, Realitystar