Cousin verrät: So halten Julian Claßen und Bianca zusammen

Bianca Heinicke (32), vielen besser bekannt als Bibi von "BibisBeautyPalace", hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Die ehemalige YouTube-Ikone, die einst für Schminktipps und Lifestyle stand, widmet sich nun ganz der Natur und der Achtsamkeit. Selbst ihre nächsten Angehörigen waren überrascht von dieser radikalen Veränderung. Rafael Neugart, Bibis Cousin und zugleich bester Freund ihres Ex-Partners Julian Claßen (32), sowie Julians Schwester Bianca Schmitt gaben der Bild Einblicke in den neuen Alltag der Familie. Besonders für die Kinder Lio und Emily ziehen Bibi und Julian an einem Strang – das Wohl ihrer Kinder steht für beide an erster Stelle. Bianca erklärte: "Es ist für die Kinder das Beste, sich auf Augenhöhe zu begegnen."

Trotz der Trennung von Bibi und Julian im Jahr 2022 bleibt die Familie eng verbunden. Rafael, der von den Kids liebevoll "Onkel Rafi" genannt wird, verbringt weiterhin viel Zeit mit ihnen und beschreibt das neue Familienleben als ausgelassen und entspannt. Zu besonderen Anlässen, wie Lios jüngstem Geburtstag, unternimmt die Familie sogar gemeinsame Ausflüge – zuletzt ging es in einen Affenpark. Die Trennung scheint gut bewältigt, vor allem im Interesse der Kinder. Dass Bibi heute ein ganz anderes Leben führt, wird dabei akzeptiert. Sie selbst äußerte sich zu den Entwicklungen allerdings nicht gegenüber der Presse.

Für Rafael und Bianca war Bibis Wandel dennoch unerwartet. Von der Welt des Social Media, die Rafael als "oberflächlich und materialistisch" bezeichnet, sei sie in ein komplett anderes Extrem gewechselt. Dieses neue Lebenskonzept, das stark von Achtsamkeit geprägt sei, ließ die Familie staunen. Doch unabhängig davon, wie extrem dieser Wechsel anmutet, ist ein Punkt sowohl für Rafael als auch für Bianca entscheidend: Hauptsache, Bibi ist glücklich. Julian wiederum wird von der Familie weiterhin als der alte, nahbare und alberne Papa beschrieben, der auf Augenhöhe mit seinen Kindern spielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / diego.fossa Bibi Heinicke, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2023

Anzeige