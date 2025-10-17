So viel erhielt Michael Jacksons Tochter Paris aus Nachlass

Paris Jackson (27), die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (†50), steht aktuell im Mittelpunkt eines juristischen Streits über die Verwaltung des Nachlasses ihres Vaters. Neue Offenlegungen der Nachlassverwalter, die am 9. Oktober eingereicht wurden, zeigen, dass Paris bisher angeblich rund 65 Millionen Dollar aus dem Nachlass zu ihren Gunsten erhalten hat. Die Auseinandersetzung dreht sich insbesondere um Boni in Höhe von 625.000 Dollar, die im Jahr 2018 an drei Anwaltskanzleien gezahlt wurden. Paris hatte zu Beginn des Jahres eine Petition eingereicht, in der sie diese Zahlungen sowie die Transparenz der Nachlassverwalter infrage stellte.

Die Verwalter argumentieren, dass die Boni gerechtfertigt seien, da sie außergewöhnliche Leistungen und Erfolge honorieren würden. 2018 sei allein durch den Nachlass ein Umsatz von nahezu 300 Millionen Dollar erzielt worden, darunter ein erheblicher Gewinn aus dem Verkauf von EMI-Anteilen an Sony. Diese Geschäfte, so argumentieren die Verwalter, seien entscheidend für die Umgestaltung des Nachlasses von einem stark verschuldeten Erbe in einen Multi-Milliarden-Dollar-Wert gewesen. Der Anwalt des Nachlasses, Jonathan Steinsapir, erklärte gegenüber dem Magazin People, dass die besagten Zahlungen im Einklang mit bereits in der Vergangenheit genehmigtem Vorgehen stünden und rechtlich korrekt seien.

Hinter den Kulissen dieser juristischen Schlammschlacht befinden sich jedoch auch persönliche Verbindungen, die das Verfahren zusätzlich emotionalisieren. Für Paris und ihre Geschwister Prince (28) und Blanket (23) übernahm der Nachlass ihres Vaters nach seinem tragischen Tod im Jahr 2009, als er mehr als 500 Millionen Dollar Schulden hinterließ, nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine symbolische Bedeutung. Michael, einst einer der größten Entertainer der Welt, plante kurz vor seinem Tod ein großes Comeback und eine Konzertreihe in London. Dieses unvollendete Kapitel spiegelt sich jetzt in der Verantwortung wider, die seine Kinder und Verwalter in der Verwaltung seines Erbes übernehmen.

Getty Images Paris Jackson, Sängerin

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

Getty Images Prince Jackson, Paris Jackson und Blanket Jackson