Insider: Ariana Grande & Ethans Hochzeitspläne sind geplatzt

Ariana Grande (32) und Ethan Slater (33) haben ihre Hochzeitspläne wohl auf Eis gelegt, wie Insider laut Daily Mail berichten. "Früher war mal von Hochzeit die Rede, aber das ist vom Tisch. Am Anfang waren sie total verliebt. Doch diese Zeiten sind vorbei." Die Beziehung tue beiden nicht gut. Sie werde mittlerweile als "On-Off" und "toxisch" beschrieben: "Ariana und Ethan waren fast das ganze Jahr über mal zusammen, mal getrennt." Beide sollen immer wieder Meinungsverschiedenheiten gehabt haben, die zu kurzzeitigen Pausen führten. Das Paar, das seit 2023 mit ihrer Beziehung für Schlagzeilen sorgt, hat in den letzten Monaten keine gemeinsamen Auftritte mehr absolviert. Ihr letztes öffentliches Erscheinen liegt schon einige Zeit zurück, nämlich Ende April. Damals besuchten sie gemeinsam eine Aufführung von "Little Shop of Horrors".

Ariana, die sich nach der Premiere ihres ersten Wicked-Films in die musikalische und filmische Promotion stürzte, hat ihre Prioritäten stark auf ihre Karriere gelegt. Ethan hingegen soll Schwierigkeiten haben, mit der Intensität ihres Alltags Schritt zu halten. Auch bei den MTV Video Music Awards, wo Ariana, die sich im September 2023 von ihrem damaligen Ehemann Dalton Gomez (30) scheiden ließ, vier Preise erhielt, war Ethan nicht an ihrer Seite. Stattdessen sorgte ein geteilter Clip seinerseits von Arianas Dankesrede, ohne jegliche persönliche Glückwünsche, für Gesprächsstoff. Quellen zufolge hatte ein Streit kurz zuvor zu Ethans Abwesenheit geführt: "Er hat sich entschieden, nicht zu kommen, weil sie sich kurz vorher gestritten hatten." Der Druck der Öffentlichkeit belaste die Beziehung laut Daily Mail zusätzlich. Das Paar lernte sich 2022 bei den Dreharbeiten zu "Wicked" kennen und trennte sich kurz darauf jeweils von den damaligen Ehepartnern.

Dieser Schritt brachte ihnen heftige öffentliche Kritik ein. Ethan hatte im Juli 2023 die Scheidung von Lilly Jay eingereicht, mit der er einen Sohn hat. Schon damals sahen sich die beiden intensiver Kritik aus der Öffentlichkeit ausgesetzt. Arianas Status als internationaler Superstar und die damit verbundene Aufmerksamkeit setzte das Paar zusätzlich unter Druck. In einem Interview beschrieb Ethan ihre Fans als "intensiv" und "wild", wodurch die Spannungen zwischen Privatleben und Beruf weiter verdeutlicht wurden. "Was die beiden haben, ist mehr als ein bisschen toxisch, aber sie halten es vorerst zusammen", weiß ein weiterer Insider laut Daily Mail. "Mindestens bis nach der Premiere von 'Wicked: For Good'. Danach ist es unwahrscheinlich, dass sie zusammenbleiben." Ob die gemeinsame Zukunft mit der erfolgsorientierten Ariana Bestand hat, scheint derzeit ungewiss: "Die Verliebtheit ist verflogen, manches Neue auch. Jetzt müssen sie herausfinden, was noch übrig ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Ariana Grande bei den MTV VMAs, September 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

Anzeige