Trennungsgerüchte um Romina: Das sagt Christian Wolf dazu

Die Gerüchteküche rund um die Beziehung von Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) kocht. Die beiden Influencer, die im April dieses Jahres ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt haben, sollten doch eigentlich gerade gemeinsam das Leben als frischgebackene Eltern genießen und ihre Hochzeit planen – der Meinung sind zumindest viele Fans. Stattdessen ist Romina die meiste Zeit alleine mit Töchterchen Hazel, während Christian sich zwischen zahlreichen Business-Trips scheinbar nur ab und zu im gemeinsamen Zuhause auf Zypern blicken lässt. Seine ständige Abwesenheit in Kombination mit Rominas Ankündigung, eine Therapie zu beginnen, führte jüngst zu Spekulationen, die beiden könnten getrennt sein. In einer Fragerunde auf Instagram wird Christian nun gefragt, ob ihn das belastet – und er antwortet ehrlich: "Ich würde lügen, wenn ich nein sagen würde."

Die Worte des Unternehmers lassen erahnen, dass er sich gerade in keiner einfachen Situation befindet. "Ich stand in den letzten Jahren schon öfter vor der Entscheidung, ob ich einfach schweige und damit der Sündenbock bin, um Menschen zu schützen, die ich liebe oder mal geliebt habe - oder ob ich reden will", lauten seine kryptischen Worte, denen er hinzufügt: "Es gibt auch einige sehr große Menschen hier auf Social Media, die manche der Dinge wissen, über die ich die letzten Jahre geschwiegen habe - die mir sagen, dass sie das so nicht aushalten würden." Er beschreibt, dass er inzwischen aber ein "dickes Fell" habe und dass er sich nicht damit beschäftige, was andere denken. Die Frage, die vielen unter den Nägeln brennt – nämlich wie es um den Beziehungsstatus von ihm und Romina steht – beantwortet er damit aber wohl nicht.

Romina, die seit Geburt jeden Tag mit ihrer kleinen Tochter verbringt, verließ vergangene Woche ebenfalls Zypern für einen Heimatbesuch. In Deutschland angekommen, verbrachte sie nicht nur eine Menge Quality-Time mit Familie und Freunden – sondern kündigte vor wenigen Tagen auch ihre erste Therapiestunde an. Zu den Ursprüngen ihrer mentalen Probleme äußerte sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Bekanntheit nicht, jedoch verriet sie auf Instagram: "Ich habe jetzt lange Zeit versucht, Dinge mit mir selbst auszumachen. Aber das schaffe ich nicht mehr. Meine größte Sorge ist, dass sich meine Probleme negativ auf Hazel auswirken."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Romina Palm und Christian Wolf im April 2024

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Oktober 2025

