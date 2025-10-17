23-Kilo-Flügel: Fans in Sorge um Bella Hadids Gesundheit

Die Rückkehr von Bella Hadid (29) auf den Laufsteg der Victoria’s Secret Fashion Show hat bei ihren Fans gemischte Gefühle ausgelöst. Während das Topmodel in einem glitzernden silbernen Ensemble und gigantischen, rund 23 Kilogramm schweren weißen Engelsflügeln den Abschluss der Show bildete, machten Videos von ihrem Auftritt auf TikTok schnell die Runde. Darin ist zu sehen, wie Bella während ihres Walks nervös an die Halterungen ihrer Flügel greift, gegen Ende immer langsamer geht und beinahe benommen wirkt. Online wird nun Kritik laut, dass die 29-Jährige gesundheitlich noch angeschlagen sei und diesen körperlich extrem fordernden Auftritt hätte ablehnen sollen.

Erst vor wenigen Wochen unterzog sich Bella einer Behandlung für Lyme-Borreliose und teilte Schnappschüsse von ihrem Krankenhausaufenthalt nahe München. Dort war sie an Infusionen angeschlossen und bekam Behandlungen, die ihr halfen, sich gesundheitlich wieder zu stabilisieren. Trotz ihrer Fortschritte überraschte die Ankündigung ihrer Teilnahme an der Victoria’s Secret Show viele, da der Weg zur vollständigen Genesung längst nicht abgeschlossen scheint. Im Netz äußerten Kritiker ihre Bedenken unverblümt und ließen kein gutes Haar an Bellas Auftritt. "Sie sah aus, als würde sie die Balance verlieren", schrieb ein Fan, ein anderer kommentierte: "Sie schien am Ende fast ohnmächtig zu werden."

Für Bella stellt der Auftritt scheinbar einen weiteren Schritt zurück in die Öffentlichkeit dar, nachdem sie zuvor längere Zeit eine Auszeit genommen hatte. Zuletzt hatte sie Einblicke in ihren persönlichen Kampf gegen die Lyme-Borreliose und ihre mentalen Herausforderungen gewährt, was von ihren Fans als außergewöhnlicher Moment der Verletzlichkeit wahrgenommen wurde. In der Vergangenheit betonte Bella mehrfach die Bedeutung ihrer Familie und enger Freunde, insbesondere ihrer Schwester Gigi (30), und dass diese Unterstützung ihr helfe, schwierige Zeiten zu bewältigen. Fans hoffen nun, dass der Auftritt ihre Gesundheit nicht gefährdet hat und dass Bella sich weiterhin auf dem Weg der Besserung befindet.

Getty Images Bella Hadid bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City, 15. Oktober 2025

Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2025

