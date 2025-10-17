Robert Irwin offenbart letzte Nachricht von Papa Steve (†44)

Robert Irwin (21) war gerade einmal zwei Jahre alt, als sein Vater Steve (†44) durch den Stich eines Stachelrochens in die Brust starb. Verabschieden konnte der Fotograf sich nicht. Im Podcast "The Viall Files" erinnert er sich jetzt, dass er stattdessen aber ein Video zu sehen bekam, in dem sein Papa ein letztes Mal zu ihm sprach. "Für mich ist es, als hätte er mir dieses Geschenk gemacht – es ist da, es ist greifbar, es ist festgehalten", erinnert Robert sich und kämpft dabei sichtlich mit den Tränen. In dem Video richtet der "Crocodile Hunter" ernste Worte an seine Kinder, die in dem Moment nur allzu real wurden: "Ich sah, wie er in die Kamera schaut und mir sagt: 'Ich werde nicht immer da sein.'"

Aktuell ist Robert Kandidat in der US-Version von Dancing with the Stars. Vergangene Woche rührte er dort auf der Bühne seine Fans zu Tränen, denn unter dem Mottoabend "Widmungen" studierte er einen bewegenden Tanz zu Phil Collins' (74) "You'll Be In My Heart" ein. Diesen widmete er seiner Mutter Terri (61). Als der 21-Jährige seine Intention auf der Bühne erklärte und über seine Mama sprach, war deutlich zu sehen, dass er von seinen Emotionen überwältigt wurde: "Sie ist für mich eine absolute Heldin, denn ich war zwei Jahre alt, als ich meinen Vater verlor." Erst als er älter wurde, habe er begriffen, wie schwer die Situation ohne Steve auch für seine Mutter gewesen sein muss: "Für uns da zu sein und gleichzeitig das Vermächtnis meines Vaters fortzuführen, das sie und mein Vater gemeinsam aufgebaut haben."

Steve erlangte in den 90er-Jahren dank seiner Doku-Serie "The Crocodile Hunter" weltweite Bekanntheit. Die Serie begleitet den Australier bei seiner Arbeit mit exotischen und gefährlichen Tieren. Gleichzeitig leitete er den Australia Zoo im australischen Queensland. In dem Video, das Robert kurz nach dem Tod seines Vaters zu sehen bekam, betonte Steve, dass sein Lebenswerk für seine Kinder sei: "Er sagte: 'Meine ganze Mission ist es, ein Vermächtnis zu hinterlassen, das meine Kinder weiterführen können'." Neben seiner Karriere im TV und auf Social Media arbeitet Robert ebenfalls als Pfleger im Australia Zoo und nimmt seine Follower regelmäßig mit.

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin im Mai 2023

Getty Images Steve Irwin mit seinem Sohn Robert, 2006

