Dieser Familienzuwachs macht Diego Pooth "sehr viel Arbeit"

San Diego Pooth (22) hat einen großen Schritt gewagt: Der Let's Dance-Gewinner wohnt seit ein paar Monaten mit seiner Freundin Louisa zusammen – und das klappt, wie er betont, richtig gut. Der Sohn von Verona Pooth (57) erzählt gegenüber RTL, dass der Alltag zu zweit funktioniert und sogar noch jemand Drittes eingezogen ist. Die französische Bulldogge Daisy macht die kleine Wohnungsgemeinschaft komplett und sorgt für ordentlich Wirbel. Mit ihr im Gepäck, so verriet Diego, laufe es lebhaft, aber liebevoll. "Das ist natürlich auch sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich", plaudert er aus.

Daisy halte beide auf Trab. Er betont, dass der Vierbeiner noch eine Menge Erziehung brauche. Diego wuchs mit vielen Hunden im Umfeld auf, doch Daisy ist seine erste eigene Fellnase. "Es ist schon so, als ob man ein kleines Kind großzieht. Ihr muss man alles beibringen, aber es macht schon sehr viel Spaß", sagte der junge Mann. Familienplanung hat für das Duo Zeit. "Ich bin 22. Um das andere macht man sich Gedanken, wenn man so auf die 30 zugeht", stellte er gegenüber dem Sender klar.

Noch vor wenigen Monaten lebte Louisa für ihr Studium in Düsseldorf. Der Liebe zuliebe wagte die Studentin jedoch den Umzug nach Berlin und machte so einen bedeutenden Schritt in Richtung gemeinsames Leben. Die Beziehung der beiden wächst auf einem starken Fundament. Schon während Diegos Teilnahme an der beliebten Tanzshow zeigte Louisa bereits vollen Einsatz für ihre Partnerschaft. Während seiner Zeit bei "Let's Dance" ließ Louisa kaum eine Show aus, um im Publikum ihre Unterstützung zu zeigen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Diego Pooth, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Louisa Büscher und Verona Pooth im Publikum von "Let's Dance" im März 2025