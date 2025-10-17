Trotz Emetophobie: Citamaass will mit Abnehmspritze starten

Social-Media-Star Citamaass (38) kündigte in ihrer Instagram-Story an, dass sie möglicherweise bald mit der Nutzung einer Abnehmspritze beginnen will. Nach einem Termin bei ihrem Arzt steht allerdings fest, dass sie erst einmal ein großes Blutbild erstellen lässt, bevor es weitergeht. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt bei einem Folgetermin am 28. Oktober, bei dem sie dann auch das Rezept erhalten soll. Zwar habe ihr Arzt sie mit positiven Erfahrungsberichten anderer Patienten bestärkt, dennoch steht für die Influencerin fest: "Dann werde ich wahrscheinlich starten, wenn ich mich traue." Ihre Unsicherheit rührt von ihrer Emetophobie, einer ausgeprägten Angst vor dem Erbrechen, das als mögliche Nebenwirkung der Behandlung auftreten kann.

Citamaass erklärte weiter, dass ihr Arzt das Risiko schwerer Übelkeit als Nebenwirkung relativierte. In ihrer Story erzählte sie ihren Followern, dass es selten zu extremen Reaktionen komme und sich mögliche Beschwerden meist schnell wieder normalisieren würden. Der Entschluss, die Behandlung mit der Spritze überhaupt in Erwägung zu ziehen, scheint für die Content Creatorin kein spontaner Schritt gewesen zu sein. Über ihre Entscheidung sprach sie offen mit ihrer Community, die sie regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lässt.

Bereits in der Vergangenheit teilte die Unternehmerin, dass Bewegung in ihrem Alltag eine große Rolle spielt und schon zu einem unabsichtlichen Gewichtsverlust geführt habe. Damals verlor sie stolze neun Kilo. Vor allem ihr kleiner Sohn hält sie mit seinem Entdeckerdrang auf Trab, wie sie in einem RTL-Interview erzählte. Gleichzeitig betont sie auf ihren Kanälen die Wichtigkeit von Selbstakzeptanz und Body Positivity, eine Einstellung, die sie auch ihren Followern vermitteln möchte.

Instagram / citamaass David und Citamaass mit ihrem Baby Louis im Dezember 2022