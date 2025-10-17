Josh Allen verrät: Ehe mit Hailee Steinfeld verändert alles

Josh Allen (29), der Quarterback der Buffalo Bills, hat in einem Interview mit ESPN über die Bedeutung seiner Ehe mit der Schauspielerin Hailee Steinfeld (28) gesprochen. Nach zwei Jahren Beziehung haben die beiden im Mai dieses Jahres den Bund fürs Leben geschlossen. Der Sportler beschrieb den Hochzeitstag als den "wichtigsten Tag" seines Lebens und verriet, dass ihn die Ehe eine besondere Lektion gelehrt hat: "Dass ich mehr bin als nur ein Footballspieler." Diese Erkenntnis habe ihn daran erinnert, dass es im Leben nicht allein um seinen beruflichen Erfolg geht.

In dem Interview sprach Josh weiter über die Erfüllung, die er durch die Beziehung mit seiner Ehefrau erlebt. Er erklärte, dass der Aufbau eines gemeinsamen Zuhauses das erfüllendste Kapitel seines Lebens sei. Hailee, bekannt aus Filmen wie Pitch Perfect und "True Grit", sei für ihn ein "unglaublicher, unbestreitbarer Rockstar", die nicht nur mit ihrem Talent, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Wesen beeindrucke. Trotz dieser Erfüllung abseits des Spielfelds betonte Josh, dass er seine sportlichen Ziele nicht aus den Augen verliere.

Die Hochzeit der beiden war ein echtes Promi-Highlight. In der TV-Show "Hard Knocks" nannte Josh den Tag die "beste Nacht seines Lebens". Mit einem Augenzwinkern ergänzte der Quarterback, dass es vermutlich auch für seine Frau die beste Nacht gewesen sei – "zumindest sagt sie das". Die Outdoor-Zeremonie in Kalifornien war von Familie, Freunden, Teamkollegen und vielen bekannten Gesichtern aus dem Showbusiness begleitet. Auch wenn der Sommer für den Sportler mit sportlichen Aktivitäten wie einer Golf-Runde im renommierten Augusta National Golf Club ausgefüllt war, blieb die Hochzeit das emotionale Highlight.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Allen im Januar 2023

Anzeige