Drogen-Wutanfall: Nick Reiner zerstörte einst Elternhaus

Nick Reiner (32) steht nach dem gewaltsamen Tod seiner Eltern, dem Filmregisseur Rob Reiner (†78) und dessen Ehefrau Michele Reiner, unter Mordverdacht. Die Polizei verhaftete den 32-Jährigen laut TMZ am Montag, nachdem die beiden in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, mit durchtrennten Kehlen aufgefunden worden waren. Es war ihre Tochter Romy, die die leblosen Körper ihrer Eltern am Sonntag entdeckte. Nick wurde anschließend in Los Angeles inhaftiert, wobei die Kaution auf vier Millionen Dollar (umgerechnet 3.437.312 Euro) festgesetzt wurde. Seit Jahren war bekannt, dass der Drehbuchautor mit Drogen- und Aggressionsproblemen kämpfte.

Bereits 2018 sorgte ein Auftritt Nicks im Podcast "Dopey" für Aufsehen, als er von einem Drogenrausch erzählte, bei dem er das Gästehaus seiner Eltern regelrecht verwüstete. "Ich habe den Fernseher zerschlagen", schilderte er den Hosts damals unverblümt. Damit nicht genug: Auf Kokain und anderen Substanzen sei er damals tagelang wach gewesen und habe sich in einem unkontrollierten Wutanfall an Lampen und Möbelstücken ausgelassen. Dieser Vorfall ist nur einer von vielen Eskapaden, die Nick in den letzten Jahren durchlebte, während er immer wieder öffentlich über seine Probleme mit Drogen und seine schwierige Beziehung zu den Eltern sprach.

Das Verhältnis innerhalb der Familie war seit Jahren von großen Herausforderungen geprägt, wie eine gemeinsame Filmproduktion im Jahr 2015 zeigte. Damals arbeiteten Rob und Nick an dem Drama "Being Charlie", das auf den Erfahrungen des Drehbuchautors mit Drogenabhängigkeit basierte. Im Gespräch mit der Los Angeles Times gestand Rob: "Wir hätten auf unseren Sohn hören sollen, als er uns sagte, dass die Behandlungen nicht funktionierten." Michele ergänzte: "Wir haben ihnen geglaubt, als sie meinten, [Nick] würde lügen und uns manipulieren." Die Arbeit an dem Film war für alle Beteiligten eine emotionale Achterbahnfahrt. Trotz vieler Konflikte führte das Projekt laut dem Regisseur zu einer Annäherung innerhalb der Familie.

