Donald Trump wettert gegen den verstorbenen Rob Reiner

Hollywood trauert um Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele Singer Reiner, die gestern tot in ihrem Zuhause in Los Angeles aufgefunden wurden. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts, nachdem die beiden mit durchtrennten Kehlen entdeckt worden waren. Prominente wie Stephen King (78), Elton John (78) und Barack Obama (64) äußerten öffentlich ihr Mitgefühl und würdigten Robs Vermächtnis als Regisseur von Klassikern wie "Harry und Sally" und "Eine Frage der Ehre". Donald Trump (79) hingegen sorgte jetzt mit einem Post auf Truth Social für Schlagzeilen, indem er den Tod des 78-Jährigen in Verbindung mit seiner scharfen Kritik an ihm stellte.

In seinem Kommentar bezeichnete Donald den Regisseur als "gequälten und kämpfenden" Comedystar und sprach abfällig von einer "geistig lähmenden Krankheit" namens "Trump-Wahn-Syndrom", die angeblich seine politische Haltung erklärt habe. Zudem machte er Anspielungen, Robs Tod hänge mit dessen kritischer Einstellung zusammen. Der Verstorbene habe Menschen "durch seine wütende Besessenheit von Präsident Donald J. Trump" in den Wahnsinn getrieben, behauptete der 79-Jährige. Während seine Worte von vielen als taktlos empfunden wurden, äußerten Kollegen wie Kathy Bates (77), die die Krankenschwester Annie im Psychothriller "Misery" spielte, ihr Entsetzen über den Verlust: "Ich bin entsetzt über diese schreckliche Nachricht. Absolut am Boden zerstört. Ich habe Rob geliebt", sagte sie gegenüber NBC News.

Unterdessen wurde einer der Söhne des Ehepaares, Nick, unter Mordverdacht festgenommen und ist derzeit mit einer Kaution von knapp dreieinhalb Millionen Euro in Haft. Wie TMZ berichtet, befindet er sich bereits seit heute Morgen im Gewahrsam des Sheriffs-Büros von Los Angeles County. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass dem Mord an Rob und Michele ein heftiger Familienstreit vorausgegangen sein soll. Gerüchte über Nicks Drogenprobleme kursierten schon länger, bislang hatte es von offizieller Seite aber keine Bestätigung gegeben. Es war die Tochter Romy, die die Eltern tot in ihrem Haus entdeckte.

Getty Images / Anna Moneymaker, Getty Images / Matt Winkelmeyer Collage: US-Präsident Donald Trump und Regisseur Rob Reiner

Getty Images Kathy Bates bei den SAG Awards, Februar 2025

