Revolverheld-Star Johannes Strate muss mit Krücken auf Tour

Eine unerwartete Wendung zum Jahresende: Johannes Strate (45), Frontmann der erfolgreichen Band Revolverheld, hat sich einen Belastungsbruch im Fuß zugezogen. Der 45-Jährige präsentierte sich seinen Fans auf Instagram mit Krücken und einem speziellen Schuh und erklärte die Situation mit einem Augenzwinkern. Die anstehenden Konzerte der "20 Jahre Tour", darunter Auftritte in Stuttgart und Köln, sollen jedoch wie geplant stattfinden. "Ihr müsst für mich springen", richtete sich der Sänger mit einer Prise Humor an die Fans. Sein Fuß wird aufgrund der Verletzung geschont, doch die gute Laune lässt sich Johannes nicht nehmen.

"Ich springe im Geiste auf jeden Fall fünfmal so hoch und laufe dann jetzt schon mal los, damit ich rechtzeitig da bin", sagte er in dem Clip weiter. Klar ist: Die Konzerte finden statt, nur die ganz großen Sprünge überlässt er diesmal dem Saal. Für die Behandlung greift Johannes auf prominente Hilfe zurück – und überschreitet eine traditionelle Rivalitätslinie: "Ich bin Gott sei Dank in guten Händen bei den HSV-Mannschaftsärzten. Im Norden halten wir nämlich zusammen. So sieht's nämlich aus", erklärte er im Instagram-Reel.

Schon vor rund vier Monaten hatten die Jungs von Revolverheld bekannt gegeben, dass sie sich nach ihrer gefeierten "20 Jahre Tour" auf unbestimmte Zeit verabschieden wollen. Das große Abschiedskonzert soll im Dezember 2025 in Köln steigen. Danach wird es nur noch ein exklusives Wohnzimmerkonzert geben, das unter den Käufern ihrer Jubiläumsbox verlost werden soll. Gitarrist Kris betonte damals, dass niemand wisse, wie sich diese Pause auswirken wird. "Wir wissen nicht, was eine Pause mit uns macht", erklärte er am Rande der Die Giovanni Zarrella Show in Dortmund.

Anzeige Anzeige

Instagram / johannesstrate Johannes Strate mit Krücken, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Revolverheld, Februar 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Revolverheld-Frontmann Johannes Strate, Dezember 2021