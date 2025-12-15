Donnie Wahlbergs ergreifender Abschied von Victor Popovic

Donnie Wahlberg (56) trauert öffentlich um Victor Popovic, einen langjährigen Tourmanager und früheren Sicherheitsmann der New Kids on the Block. Victors Tod wurde von seinem Sohn Vince in den sozialen Medien bekanntgegeben. Donnie teilte kurz darauf auf Instagram bewegende Worte und Fotos, die ihre enge Freundschaft zeigen. Auch die Band New Kids on the Block, zu der neben Donnie noch Jonathan Knight (57), Jordan Knight (55), Joey McIntyre (52) und Danny Wood (56) gehören, veröffentlichte ein gemeinsames Statement.

Donnie widmete Victor in seinem Posting bewegende Worte. Er schrieb: "Werde dich sehr vermissen, mein Freund. Du warst immer ein wahrer Freund und ein echter Bruder. Ich weiß aus tiefstem Herzen, dass du an einem besseren Ort bist. Es macht es nicht leichter, aber es lindert den Schmerz, bis wir uns wiedersehen." Abschließend wünschte er Victor einen "Happy Eternal Birthday". Die Band erklärte: "Wir sind zutiefst betroffen vom unerwarteten Verlust unseres lieben Freundes Vic Popovic." In ihrem gemeinsamen Statement betonten die New Kids: "Vic war mehr als ein Tourmanager, er war ein Familienmitglied."

Victor begann seine Laufbahn im Security-Team der Boygroup und stieg später zum Tourmanager auf. Er betreute die Band zwischen 2014 und 2017. Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitete er unter anderem für K7, Barbra Streisand (83), Drake (39), Big Time Rush sowie Maroon 5. In der NKOTB-Community, den "Blockheads", war Victor für seine ansteckende Freundlichkeit bekannt. Auch die Fans trauern in den sozialen Medien öffentlich um den Tourmanager. Donnie, die restlichen New Kids, die sich übrigens optisch stark verändert haben, und alle "Blockheads" erinnern sich an Victors Loyalität und daran, dass er hinter den Kulissen oft der ruhige Fels im Tourtrubel war.

Getty Images Donnie Wahlberg, Mitglied von New Kids on the Block

Getty Images Die Boyband New Kids on the Block, 2021

Getty Images Donnie Wahlberg