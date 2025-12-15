Unglaublich: Neue Comedy-Serie schlägt "Stranger Things"

Rowan Atkinson (70) sorgt pünktlich zur Weihnachtszeit für eine Überraschung: Mit seiner neuen Netflix-Comedy "Man vs Baby" katapultiert sich der "Mr. Bean"-Star direkt auf Platz eins der Seriencharts. Der britische Schauspieler lässt damit sogar die neue Staffel von Stranger Things hinter sich. Rowan spielt erneut Trevor Bingley. Diesmal ist er aber nicht als Haussitter, sondern als Hausmeister einer Schule in London tätig.

Über die Feiertage soll er trotzdem ein luxuriöses Penthouse hüten – bis ausgerechnet am letzten Schultag statt einer Puppe ein echtes Baby aus dem Krippenspiel übrig bleibt. Der Wonneproppen landet bei ihm und sorgt natürlich für mächtig Wirbel: Plötzlich jongliert Trevor mit Windeln, Fläschchen und einigen schlaflosen Nächten – und das in einem sündhaft teuren Apartment, das keinen Kratzer abbekommen darf.

Hinter der Kamera setzt das Team auf vertraute Kräfte: Regisseur David Kerr inszeniert, das Drehbuch stammt von Will Davies. Beide prägten bereits den Vorgänger "Man vs Bee", an dessen Popularität "Man vs Baby" nun nahtlos anknüpft. Auf Rotten Tomatoes steht die neue Serie aktuell bei 67 Prozent – ein Zwischenstand, der bisher auf nur wenigen Kritiken basiert. Offenbar gefällt einigen Zuschauern das Kleinkind nicht. Es heißt unter anderem: "Es sieht so aus, als hätten sie das Baby mit KI erstellt und es sieht so schlecht aus." Schon bei Squid Game sorgte Netflix zuletzt für Unmut – auch wegen eines digital erstellten Babys.

Ana Blumenkron / Netflix © 2025 Rowan Atkinson als Trevor Bingley in "Man vs Baby"

