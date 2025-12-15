Karina Wagner und Steffen Vogeno teilen Hochzeitsbilder

Für Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno war gestern ein ganz besonderer Tag. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten haben auf dem Standesamt "Ja" zueinander gesagt. Nachdem sie gestern bereits ein paar kleine Eindrücke geteilt haben, posten sie nun die ersten Ergebnisse ihres romantischen Hochzeits-Shootings auf Instagram. "Der Start von unserem Für immer", schreibt Karina zu den Bildern. Geknipst wurde sowohl bei der Trauung direkt als auch danach in einem winterlichen Park.

Auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme liegen sich Karina und Steffen in den Armen, auf einer weiteren posieren sie ebenfalls aneinander gekuschelt. Dabei lassen sich auch ihre Hochzeits-Outfits gut erkennen: Während Steffen einen klassischen Dreiteiler mit heller Weste und Krawatte trägt, wählte Karina ein schulterfreies Spitzenkleid mit Ärmeln und Schleppe. Ihren Braut-Look machte ein langer Schleier komplett. Auch der Moment, in dem sie das Ehe-Dokument unterzeichneten und damit offiziell zu Mann und Frau wurden, wurde von der Fotografin festgehalten.

Die Eheschließung ist aber nicht die einzige große Neuigkeit im Leben der beiden TV-Stars. Schon im August folgte, kurz nach ihrer Verlobung, die Nachricht, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Wann genau ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblicken wird, verrieten die beiden noch nicht – jedoch ist schon bekannt, dass sie sich auf einen Jungen freuen dürfen. Kennengelernt hatten sich Karina und Steffen schon im Jahr 2023 bei Bachelor in Paradise. Ein Paar wurden sie jedoch erst später – die Beziehung zueinander machten sie im März dieses Jahres öffentlich.

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Juli 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit