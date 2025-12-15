Das ist über Antonia Hemmers neuen Freund Leopold bekannt

Antonia Hemmer (25) macht Schluss mit dem Versteckspiel: Die Reality-TV-Bekanntheit zeigte vor Kurzem erstmals ihren neuen Partner im Netz – bereits im September feierte das Paar sein Debüt auf dem Red Carpet. Promiflash fasst zusammen, was über den Mann an Antonias Seite bekannt ist: Er heißt Leopold Krey und lebt im Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Mit Antonia führt er bisher eine Fernbeziehung mit anderthalb bis zwei Stunden Fahrtweg. Er ist – wie seine Liebste – aktiv auf Social Media unterwegs. Auf Instagram folgen ihm rund 14.000 Menschen, zudem teilt er Content auf TikTok und verzeichnet dort über 240.000 Views auf vereinzelten Clips.

Doch Leopold scheint hauptberuflich kein Influencer zu sein: Auf seiner eigenen Website stellt er sich als Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens namens LK ImmoInvest GmbH vor. Ein Auftritt, der Professionalität signalisiert und erklärt, warum er online bereits Reichweite aufgebaut hat. Ob er seiner Antonia etwa bei ihrer ersten eigenen Immobilie mit Rat und Tat zur Seite stand? Die frühere Make Love, Fake Love-Protagonistin kaufte erst Ende November eine Dreizimmerwohnung.

Doch wie kam es überhaupt zum Kennenlernen der Turteltauben? Denn anders als viele aus Antonias Umfeld stammt Leopold nicht aus der Reality-TV-Branche. Die Influencerin erzählte vor zwei Monaten eine amüsante Anekdote in ihrer Instagram-Story. "Unsere Hände haben gleichzeitig zur selben Salami gegriffen und da wussten wir: Das Schicksal hat Hunger", berichtete sie mit einem Augenzwinkern. Ob es sich um ein echtes Erlebnis im Supermarkt oder um Antonias Sinn für Humor handelt, ließ sie offen.

Leopold Krey, Unternehmer

Antonia Hemmer in ihrer neuen Immobilie in Frankfurt

Antonia Hemmer und ihr neuer Partner Leopold, September 2025

