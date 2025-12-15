Haben Max Wilschrey und Laura schon alle Geschenke?

Max Wilschrey (30) und seine Verlobte Laura haben sich im Interview mit Promiflash zu ihren Weihnachtsvorbereitungen geäußert. Laura verriet dabei, dass sie bereits viele Geschenke besorgt hat. Allerdings fehlen noch einige Kleinigkeiten, die sie – wie alles andere – online besorgen wird. Max hingegen gab an, schon alles beisammen zu haben: "Alles ist schon da", sagte er und meinte damit Geschenke für Laura, seine Eltern und den gesamten Rest der Familie.

Überraschend ist dabei vor allem die Veränderung, die Max im Gespräch selbst ansprach. Vor seiner Beziehung mit Laura zeigte sich der Reality- und Sportstar deutlich weniger organisiert, wenn es um die Planung von Weihnachtsgeschenken ging. "Ich muss dazu sagen, erst seitdem ich Laura habe, bin ich so überpünktlich", erklärte er gegenüber Promiflash und plauderte weiter aus: "Vorher habe ich mich für meine Eltern immer erst 1-2 Tage vorher um die Geschenke gekümmert." Dank Laura scheint sich das nun geändert zu haben.

Das Paar, das seit Langem verlobt ist, verbringt die Vorweihnachtszeit offenbar harmonisch – vor allem bei der Geschenkplanung. Wann die Hochzeit genau stattfinden soll, haben die beiden bisher noch nicht verraten. Max, der durch seine Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt wurde und ein Faible für sportliche Aktivitäten hat, spricht in Interviews immer wieder darüber, wie sehr ihm Laura Halt und Struktur gibt. Laura hingegen hält sich meist etwas bedeckter und sorgt im Hintergrund offenbar dafür, dass das gemeinsame Leben rund läuft.

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Laura, Juni 2024

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und seine Freundin Laura

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Laura, April 2025

