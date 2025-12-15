Max Wilschreys Verlobte Laura ist bei Hochzeit traditionell

Max Wilschrey (30) und seine Verlobte Laura stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen und haben im Interview mit Promiflash bereits einige spannende Details verraten. So plane das Paar, die Nacht vor der Hochzeit traditionell getrennt zu verbringen. "Die Nacht davor schlafen wir getrennt", erklärte Max im Gespräch. Besonders für Laura spiele der Glaube und die Tradition eine wichtige Rolle. "Ich finde das ganz schön, wenn diese Traditionen so ein bisschen beibehalten werden. Ich finde, das hat dann einfach für uns beide noch mal so etwas Magisches", betonte sie.

Neben ihrer Verbundenheit zu traditionellen Werten in Portugals und Spaniens Hochzeitskultur offenbarte Laura auch, dass ihre Familie eine bedeutende Präsenz bei der Feier haben wird. Max scherzte: "Sie hat ja auch eine große Familie. Ich glaube, 80 % der Gäste sind von Laura und 20 % sind von mir." Die Größe der Gästeliste sei dadurch vor allem ihrer ausgedehnten Verwandtschaft geschuldet, was für Max aber kein Problem zu sein scheint. Die beiden wollen mit ihren Liebsten ein Fest feiern, das nicht nur stimmig, sondern auch für alle magisch wird.

Bereits vor einigen Monaten hatte Max seiner Laura einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Mit einem Meer aus weißen Rosen und einem ganz besonderen Moment des Glücks gewann er ihr Herz ein weiteres Mal. Der Reality-TV-Star, vielen noch aus seiner Zeit als Kandidat bei Die Bachelorette bekannt, zeigte damit seine emotionale Seite und feierte mit seinem Antrag das Versprechen auf eine gemeinsame Zukunft. Mit ihren Plänen für eine traditionelle Hochzeit möchten Max und Laura nun ein weiteres Kapitel ihrer Liebesgeschichte aufschlagen.

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura, Januar 2025

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und seine Verlobte Laura, November 2024

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura