Ed Sheeran und Taylor Swift: Vier Stunden Klartext-Meeting

Ed Sheeran (34) und Taylor Swift (36) haben sich nach langer Zeit wiedergetroffen und ihre Freundschaft bei einem ausgiebigen Gespräch erneuert. Der britische Musiker und die Sängerin sprachen über vier Stunden lang über persönliche und berufliche Themen. Dieses Treffen wirkte laut einem gemeinsamen Bekannten fast wie eine Therapiesitzung, bei der Missverständnisse und Spannungen, die in der Vergangenheit entstanden waren, geklärt wurden. Besonders die nahezu zeitgleiche Veröffentlichung ihrer neuen Alben hatte zuvor für ein Knistern in der langjährigen Freundschaft gesorgt.

Die Spannungen entstanden, weil Eds Team seine Albumveröffentlichung akribisch geplant hatte, während Taylor nur kurze Zeit später ihre eigene Neuerscheinung ankündigte. Dies habe zu Herausforderungen in der Vorbereitung geführt, wie ein Insider Ok Magazine berichtete, doch beim Treffen der beiden Musiker ging es in erster Linie darum, sich gegenseitig zuzuhören und wieder zu verbinden. Beide verstanden, dass ihre enge Bindung mehr bedeutet als die öffentliche Wahrnehmung oder berufliche Konkurrenz. Auch private Meilensteine wie Taylors Verlobung mit dem Footballspieler Travis Kelce (36) wurden dabei besprochen.

Ed und Taylor blicken auf eine über zehn Jahre dauernde Freundschaft zurück, die mit ihrer gemeinsamen Arbeit an dem Song "Everything Has Changed" begann. Besonders eng wurden sie während einer Zeit in Nashville, in der sie fast täglich miteinander verbrachten. Diese Vertrautheit ermöglicht es den beiden, Differenzen offen anzusprechen und ihre Verbindung zu pflegen. Taylor scherzte kürzlich, dass sie vergessen habe, Ed persönlich von ihrer Verlobung zu erzählen, bezeichnete ihn jedoch als einen ihrer absoluten Lieblingsmenschen. Ed selbst äußerte, dass ihre Freundschaft auch nach schwierigen Phasen immer wieder zueinander findet.

Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

Christopher Polk / Getty Images Sänger Ed Sheeran und Taylor Swift