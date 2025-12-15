Hofwoche endet: So geht's bei Bauer Friedrich & Laura weiter

Großes Finale auf dem Hof: Bei Bauer sucht Frau neigt sich für Friedrich Dieckmann und Laura die Hofwoche dem Ende zu – und die beiden nutzen die letzten Stunden für ein offenes Gespräch in der Scheune. Zwischen Heuballen, Kerzenschein und einem Glas Wein bedankt sich der Spargelbauer für die gemeinsame Zeit und macht klar, wie es für ihn weitergehen soll. "Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können", schwärmt er und legt nach: "Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen." Laura lächelt, bittet ihn, die Augen zu schließen – und drückt ihm ein T-Shirt in die Hände.

Das Geschenk hat es in sich: Auf dem Shirt ist ein Herzschlag zu sehen, in der Mitte eine Spargelstange – eine liebevolle Anspielung auf Friedrichs Landleben und ihre gemeinsame Zeit. Der Blondschopf staunt: "Wie süß ist das denn?" Laura erklärt leise: "Mein Herz schlägt für dich", und macht damit deutlich, dass sie ihre Gefühle lieber zeigt, als lange darüber zu reden. Danach fallen die beiden sich in die Arme und küssen sich. In diesem Moment ist klar: Beide wünschen sich eine gemeinsame Zukunft und wollen schauen, wie es abseits der Hofwoche miteinander weitergeht.

Bereits während der Hofwoche kamen der Spargelbauer und die Lehrerin sich immer näher. Beim gemeinsamen Bau eines Insektenhotels und der anschließenden Begutachtung ihres Werks legten die beiden die Arme umeinander. Als Friedrich Laura tief in die Augen sah, nutzte er den Moment für einen ersten Kuss. "Ich habe es dann schon gemerkt, dass Friedrich mich ein bisschen anders anguckt", erzählte Laura später und fügte hinzu: "Es war wirklich schön und hat sich vertraut angefühlt. In dem Moment war es einfach richtig, es hat gepasst zur Situation und zur Gefühlslage."



RTL Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025

RTL Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

RTL Laura und Friedrich, "Bauer sucht Frau", 2025