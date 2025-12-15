Späte Quotenexplosion: Münster-"Tatort" begeistert Millionen

Der jüngste Münster-Tatort mit Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) hat sich nachträglich als Quotenhit erwiesen. Die Folge Die Erfindung des Rades zog nach endgültiger Auswertung der Dezember-Woche noch weitere 570.000 Zuschauer an und erreichte damit eine Gesamtzahl von beeindruckenden 12,2 Millionen. Sowohl der Marktanteil als auch die Beliebtheit beim jungen Publikum stiegen laut DWDL an. Damit gehört der Film zu den erfolgreichsten Ausgaben der beliebten Krimireihe im Jahr 2025, wird jedoch von der April-Episode "Fiderallala" knapp überholt, die auf 12,5 Millionen Zuschauende kam.

Nicht nur bei der ARD gibt es Grund zur Freude: Die Comedy-Formate "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" konnten ebenfalls kräftig zulegen. Die "heute-show" legte mit zusätzlichen 930.000 Zuschauern besonders stark zu und kam so auf einen Anteil von 32,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die Privatsender hatten nach den nachträglichen Gewichtsveränderungen Erfolg: "Der letzte Bulle" schaffte es mit zwei ausgestrahlten Episoden über die Marke von 2 Millionen Zuschauern. Dagegen bleibt die Entwicklung von "Die Stefan Raab Show" enttäuschend, die sich zeitversetzt nur minimal auf 760.000 erhöhen konnte.

Die nachträglichen Steigerungen basieren auf finalen Quotenmessungen, die seit 2024 auch die Nutzung von Livestreams mit einbeziehen, allerdings nicht die Mediathekenabrufe. Hierdurch werden die Zuschauerzahlen oftmals signifikant angepasst. Besonders für Formate wie den Münster-"Tatort", der auf ein breites Publikum setzt, zeigt sich regelmäßig eine starke Nachnutzung. Die Beliebtheit der Serie ist nicht zuletzt den Schauspielern Jan und Axel zu verdanken, die seit jeher das Publikum mit ihrem humorvollen Zusammenspiel begeistern. Ihre Fangemeinde, die seit 2002 stetig wächst, lässt Münster immer wieder zu einem Fixpunkt des deutschen TV-Programms werden.

Getty Images Jan Josef Liefers und Axel Prahl, "Tatort"-Ermittlerteam

Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu"

WDR/Willi Weber Axel Prahl und Jan Josef Liefers im "Tatort"

