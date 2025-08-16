Lungenkrebs: "General Hospital"-Star Tristan Rogers ist tot

Die Schauspielwelt trauert um Tristan Rogers, der am Freitag, den 15. August, im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Sein langjähriger Manager Meryl Soodak bestätigte gegenüber ABC News, dass der Schauspieler an diesem Morgen seinem Kampf gegen Lungenkrebs erlag. Bekannt wurde der gebürtige Australier vor allem durch die Rolle des Robert Scorpio in der Seifenoper "General Hospital", die er über beeindruckende 45 Jahre hinweg verkörperte. "Er liebte es, Scorpio zu sein, und schuf diese Rolle aus dem Nichts", erinnerte sich Meryl. Rogers hinterlässt seine Ehefrau Teresa Parkerson, mit der er seit 1995 verheiratet war, ihre gemeinsamen Kinder Sara Jane und Cale sowie ein Enkelkind.

Tristan Rogers startete seine Karriere in den 1970er-Jahren in seiner Heimat als Darsteller in australischen Serien wie "Bellbird" und "The Box", bevor er in den 1980er-Jahren nach Amerika zog. Hier erlangte er mit "General Hospital" Kultstatus, wo er in mehr als 1.400 Episoden als Geheimagent zu sehen war. Neben seinem Engagement am Set dieser Serie blieb er der Welt der Seifenopern treu und spielte unter anderem in Serien wie "The Bold and the Beautiful", "The Young and the Restless" sowie "General Hospital: Night Shift". Rogers bewies jedoch auch in anderen Genres sein schauspielerisches Können wie etwa in "The Bay" und "Studio City".

Der Verlust von Tristan sorgt nicht nur bei seiner Familie, sondern auch innerhalb der Soap-Opera-Gemeinde für tiefe Trauer. Der frühere "General Hospital"-Kollege Jon Lindstrom schrieb auf X: "Tristan Rogers war einer der coolsten und witzigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich wünschte, wir hätten mehr gemeinsame Momente gehabt." Auch Chris L. McKenna, ein aktueller Darsteller in "General Hospital", ehrte seinen verstorbenen Kollegen: "Die WSB-Flaggen wehen heute auf Halbmast. Er wird vermisst und niemals vergessen." Seine außergewöhnliche Karriere und sein großes Engagement für die Schauspielwelt werden in Erinnerung bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tristan Rogers, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tristan Rogers, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Tristan Rogers, Schauspieler

Anzeige