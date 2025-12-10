Simone Lugner kämpft kurz vor Weihnachten um ihr Zuhause

Kurz vor dem Fest der Liebe kämpft Simone Lugner um ihr Zuhause: Am 19. Dezember muss die Witwe des im August 2024 verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) erneut vor Gericht erscheinen. Gemeinsam mit der langjährigen Haushälterin des Unternehmers wird sie als Zeugin vernommen. Im Mittelpunkt steht das umstrittene Wohnrecht in der Lugner-Villa, über das seit Monaten gestritten wird. Während die Akten wachsen, blickt Simone auf einsame Feiertage. "Es wird dieses Jahr sehr einsam sein", sagte sie im Gespräch mit oe24. Ein kleiner Trost bleibt: Ihre Schwester will an den Feiertagen bei ihr sein, um ihr beizustehen.

Juristisch dreht sich der Termin darum, ob Simone in der Villa bleiben darf. Die Lugner Privatstiftung will darlegen, dass sich die Witwe in den letzten Lebenstagen des Unternehmers nicht ausreichend um ihn gekümmert habe. Diese Vorwürfe sind Teil des laufenden Verfahrens, ein Urteil steht aus. Die Causa beschäftigt die Öffentlichkeit, weil sie weit über ein Jahr nach dem Tod des prominenten Baulöwen weitergeht und über Simones Alltag entscheidet. Für die Betroffene bedeutet das eine doppelte Belastung: Es geht um das eigene Dach über dem Kopf – und um die Aufarbeitung einer emotional schwierigen Zeit. Zwischen Schriftsätzen und Terminkalender findet die Witwe dennoch Platz für ihr Herzensprojekt: ihr Engagement für das Tierschutzhaus, das sie weiter fortsetzt, auch wenn die Tage kurz vor Weihnachten kaum ruhige Momente lassen.

Hinter den Paragraphen steht eine sehr persönliche Geschichte. Simone beschreibt, warum sie den Heiligen Abend leise angehen muss: "Der Lebensgefährte meiner Mama ist angeschlagen, mein Onkel ist zu Weihnachten im Spital und meine Oma ist auch nicht mehr so mobil", sagte sie oe24. Dass ihre Schwester kommt, gibt ihr Halt. Im Haushalt des Unternehmers spielte die Zeugin des Prozesses, die langjährige Haushälterin, seit Jahren eine feste Rolle – auch im Alltag des Paares. Schon zuvor war es in der Auseinandersetzung um den Nachlass und das Anwesen zu Klagen und Forderungen gekommen, bei denen die Frage nach Pflege und Betreuungsleistung eine Schlüsselrolle einnimmt.

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Juli 2025

IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021

IMAGO / SEPA.Media Simone Lugner, September 2025