Überraschung: Dieser Reality-TV-Star gewinnt "Der Promihof"

Das große Finale der ersten Staffel von Der Promihof hielt für die Zuschauer einige spannende Wendungen bereit. Sandra Sicora (33) und Fritz Wagner konnten sich direkt einen Platz im Finale sichern, nachdem sie die meisten Stimmen ihrer Mitstreiter erhalten hatten. In einer Stichwahl entschieden sich die übrigen Teilnehmer für Paco Herb und Luigi Birofio (26), die das Quartett der Finalisten komplettierten. Gemeinsam ließen die vier ihre Zeit auf dem Hof Revue passieren und stießen bei einem letzten Dinner auf ihren Finaleinzug an. Dann wurde es mit einer alles entscheidenden Challenge richtig ernst: der Ehrenrunde.

Im Finale mussten die Kandidaten bei einem anspruchsvollen Parcours ihre Stärke, ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Unter anderem galt es, einen Ekel-Drink zu schlucken, Trecker zu fahren und ein Boot zu steuern. Am Ende stand fest: Sandra war mit großem Abstand die Schnellste und setzte sich gegen die männliche Konkurrenz durch. Paco belegte den vierten Platz und nahm den Ausgang mit Humor, Fritz freute sich über Platz drei und Gigi schaffte es auf Rang zwei. Sandra krönte sich zur ersten Hofkönigin von "Der Promihof" und sicherte sich die Siegprämie von 69.860 Euro: "Ich wurde als Allererste vom Hof gejagt, habe es wieder zurückgeschafft und habe es jetzt ins Finale geschafft."

Für Sandra war der Gewinn ein ganz besonderer Moment: Sie konnte noch nie ein Reality-TV-Format für sich entscheiden und verpasste den Sieg oftmals nur knapp. In der Show verriet sie, was sie mit den knapp 70.000 Euro Preisgeld anstellen wird. "Mein Bruder kriegt ein neues Auto und meine Mama bekommt ein E-Bike", erklärte sie. Kurz darauf kullerten bereits einige Freudentränen, während die Jungs die glorreiche Hofkönigin mit Sekt bespritzten und sie ordentlich feierten.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Fritz Wagner, Sandra Sicora, Gigi Birofio und Paco Herb in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Sandra Sicora, "Der Promihof"-Gewinnerin