Bei Hofarbeit: Bauer Friedrich & Laura sind auf Kuschelkurs

Bei der Bauer sucht Frau-Hofwoche in Friedrich Dieckmanns Familienbetrieb muss Laura ordentlich anpacken. Auf dem Spargelfeld blüht das Unkraut, weswegen die Hofdame mit dem Schmalspurtrecker aufräumen soll. Während Laura das schwere Gefährt sorgsam durch die Spargelreihen manövriert, kommt ihr Friedrich immer näher. Der aufmerksame Ackerbauer kuschelt sich auf dem Trecker ganz nah an seine Liebste und streichelt zärtlich ihre Hüften. "Sie ist sofort mit Vollgas durch die Reihen und hatte keine Berührungsängste – und ich hatte auch keine Berührungsängste", freut sich Friedrich und betont: "Das bereitet mir dann natürlich noch mal deutlich mehr Spaß bei der Arbeit."

Als die Arbeit erledigt ist, parken Friedrich und Laura den Trecker und betrachten ihr Werk. Die zwei Turteltauben ziehen das übrig gebliebene Unkraut schließlich noch per Hand aus dem Acker und albern dabei herum. Friedrich macht seiner Auserwählten sogar einen humorvollen Antrag – mit einer grünen Spargelstange. "Fand ich richtig lustig. Das hat mir ganz gut gefallen, als er da vor mir hockte", lacht Laura. Die Avancen des 29-Jährigen scheinen der Lehrerin gut zu gefallen. Auch Friedrich stellt zufrieden fest: "Die Arbeit mit Laura auf dem Feld hat total Spaß gemacht. Ich merke von Tag zu Tag, dass wir uns da näher kommen."

Die Hofwoche auf Friedrichs Bauernhof im Kreis Soest hatte holprig begonnen: Neben Laura hatte er nämlich auch die Studentin Selina eingeladen. Nach ein paar Tagen zu dritt fiel seine Wahl allerdings final auf die Rothaarige. Seither funkt es gewaltig: In Folge sieben kamen sich Friedrich und Laura beim Baden im Fluss sogar richtig nah. Laura nahm auf Friedrichs Schoß Platz, während er sie am Hals küsste. "Als wir uns nähergekommen sind, hat sich das schon schön angefühlt. Da war direkt wieder diese Nähe und so eine Wärme – ich habe mich total wohl und sicher in seinem Arm gefühlt", schwärmte die 26-Jährige daraufhin.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Friedrich und Laura

