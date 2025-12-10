Herzogin Meghan nimmt Kontakt zu schwer krankem Vater auf

Nach mehreren Tagen des Bangens hat Herzogin Meghan (44) endlich Kontakt zu ihrem schwerkranken Vater, Thomas Markle Sr., herstellen können. Der 81-Jährige liegt in einem Krankenhaus auf den Philippinen, wo er sich einer schweren Operation unterzogen hat. Eine Sprecherin Meghans erklärte, dass es der Herzogin zunächst nicht gelang, privat mit ihrem Vater in Kontakt zu treten: "Es war für die Herzogin in den letzten Tagen außerordentlich schwierig, ihren Vater privat zu kontaktieren, trotz ihrer Bemühungen." Grund dafür sei die Tatsache, dass sich zahlreiche Pressevertreter am Krankenbett aufhielten. "Mit Unterstützung zuverlässiger und vertrauenswürdiger Kontakte ist ihre Korrespondenz nun sicher in seinen Händen", verriet Meghans Sprecherin weiter laut Mirror.

Die Kontaktaufnahme gestaltete sich außerdem schwierig, weil Meghan zunächst nicht wusste, in welchem Krankenhaus ihr Vater behandelt wird. Laut ihrer Sprecherin versuchte sie, das Krankenhaus anhand des Logos auf den Fotos seiner Krankenhauskleidung zu identifizieren und nahm dafür selbstständig Telefonate mit mehreren Kliniken auf. Thomas Markle Senior soll laut seinem Sohn, Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (59), aufgrund eines Blutgerinnsels im Bein in ein Krankenhaus in Cebu gebracht worden sein. Dort habe man sein linkes Bein unterhalb des Knies amputieren müssen, nachdem sich sein Zustand in den letzten Tagen drastisch verschlechtert hatte.

Mittlerweile hat sich der Gesundheitszustand von Thomas stabilisiert. Nach der Amputation konnte er die Intensivstation verlassen und wurde in ein normales Krankenhauszimmer verlegt. Der behandelnde Chirurg erklärte gegenüber Daily Mail: "Die Operation war ein Erfolg und die Wunde verheilt gut. Markle macht gute Fortschritte." Dennoch müsse der Vater der Herzogin weiterhin mit einer längeren Genesungszeit rechnen. Gestern attestierten die Ärzte erstmals eine ausreichende Stabilität seines Kreislaufs und der Wundheilung.

Imago Herzogin Meghan beim World Mental Health Day Gala von Project Healthy Minds in New York

Imago Herzogin Meghan besucht das World Trade Center in New York

Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025