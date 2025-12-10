So geht es bei "Bauer sucht Frau"-Johann und Katja weiter

Die Hofwoche bei Bauer sucht Frau neigt sich dem Ende zu – Zeit für Johann und Katja, über die Zukunft zu sprechen. Dafür organisiert der Landwirt ein Picknick an der Weser. Mit Kirschen und einer Flasche Roséwein machen sie es sich auf Johanns liebster Bank gemütlich und genießen den Weitblick übers Wasser. Dann nimmt Johann allen Mut zusammen und fragt Katja, wie es mit ihnen weitergehen soll. Ihre Antwort erfreut den Rinderzüchter – die Berlinerin betont: "Ich möchte auf jeden Fall, dass wir uns wiedersehen. Du bist mir ans Herz gewachsen."

Katja habe besonders der Umgang mit den Tieren auf Johanns Hof gut gefallen. Sie wünscht sich, dass Johann sie als Nächstes auch mal in ihrer Heimat in Berlin besucht und ihre Kinder kennenlernt. "Als Katja sagte, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen wollen und dass sie mir als nächstes Mal ihr Reich zeigt, da war ich sehr, sehr erleichtert", gesteht Johann. Die beiden sind sich einig, dass sie gut harmonieren und schmieden Pläne für die Zukunft. Johann nimmt seine Katja schließlich in den Arm und versichert ihr: "Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe."

Für Johann ist es ein echter Glücksfall, dass es zwischen ihm und Katja so rund läuft. In der Vergangenheit musste der 60-Jährige nämlich bereits einen herben Schicksalsschlag verkraften: Vor rund einem Jahr verstarb seine Frau. Wie er gegenüber RTL verriet, sei es ihr Wunsch gewesen, dass sich Johann nach ihrem Tod bei "Bauer sucht Frau" bewirbt – damit er nicht allein zurückbleibt. Nun scheint es, als ob der Witwer mit seiner neuen Hofdame die Richtige gefunden hat.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Johann und Katja

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Katja und Johann

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Rinderzüchter Johann aus Niedersachsen

Anzeige