Lenny Kravitz gibt Tochter Zoe und Harry Styles seinen Segen

Lenny Kravitz (61) steht hinter der Liebe seiner Tochter Zoe Kravitz (37) zu Harry Styles (31) – und wie! Laut Us Weekly hält der Musiker die beiden für ein "tolles Paar" und schwärmt, sie machten sich sichtbar glücklich, ihre Beziehung wirke entspannt und vertraut, "wie beste Freunde, die miteinander ausgehen". Bereits im September saßen Lenny, Zoe und Harry gemeinsam zum Lunch im New Yorker West Village, später verbrachte der Sänger nach Insiderangaben auch Zeit mit den beiden in Europa. Zuletzt sollen Zoe und Harry sogar Weihnachten mit seiner Familie in England gefeiert haben. Beide zeigen sich regelmäßig Hand in Hand in der Öffentlichkeit und lassen keinen Zweifel daran, dass die Beziehung Fahrt aufgenommen hat.

Hinter den Kulissen läuft es ebenso harmonisch: Zoe begleitet Harry seit Monaten quer durch Europa, während der Popstar an neuer Musik arbeitet und den Nachfolger zu "Harry’s House" vorbereitet. "Sie liebt das Kreative und den Prozess, und er liebt es, sie dabeizuhaben", zitiert Us Weekly eine Quelle. Spannend: In früheren Beziehungen habe Zoe ihre Unabhängigkeit stark betont und Distanz gewahrt, dieses Mal gehe sie es anders an. Die Anzeichen sprechen für Ernsthaftigkeit – nach einem ersten Treffen in Rom sollen beide immer häufiger gemeinsam aufgetreten sein, mal beim Bummel, mal bei Abenden mit Freunden. Und auch aus dem Umfeld kommt Rückendeckung: Befürchtete Spannungen mit Taylor Swift (36), die mit Zoe befreundet ist und einst kurz mit Harry liiert war, gebe es laut Us Weekly nicht. "Alles Vergangenheit", heißt es über das Verhältnis der beiden Superstars.

Privat knüpft das Paar an intensive Wochen an, in denen Nähe und Alltag längst zusammengefunden haben. In New York wurden die Schauspielerin und der Sänger schon entspannt beim Lunch mit Familie gesichtet, in London zeigten sie sich in gemütlicher Date-Stimmung, in Brooklyn spazierten sie Arm in Arm. Lenny, der als Vater eine enge Bindung zu Zoe pflegt, wirkt dabei ebenfalls gelassen und zugewandt – sein Segen dürfte für die beiden mehr sein als nur eine schöne Geste. Während Harry zwischen Studio, Freunden und Familie pendelt, scheint Zoe die gemeinsamen Reisen zu genießen. Kleine Gesten, feste Rituale und ihr enger Freundeskreis zeigen: Die beiden ticken auf einer Wellenlänge und geben sich im ganzen Trubel ordentlich Halt.

Getty Images Lenny Kravitz bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York

Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz im August 2024