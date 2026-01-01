"Stranger Things"-Stars überraschen Fans bei Finalvorführung

Ein letztes Mal Gänsehaut im Kinosaal und dann stehen plötzlich die Stars im Gang: In den vergangenen Tagen hat Stranger Things das große Serienfinale in ausgewählten Kinos in den USA und Kanada gezeigt, und einige Gesichter aus Hawkins mischten sich laut Just Jared unerwartet unter die Fans. In Kalifornien schaute Jamie Campbell Bower (37) bei einer Vorstellung in Tustin vorbei, Brett Gelman überraschte Besucher in Canoga Park, und die Schöpfer Matt Duffer und Ross Duffer (41) winkten in Glendale ins Publikum. In New Rochelle bei New York feierte Cara Buono mit, in Chicago zeigte sich Jake Connelly, und in Vancouver ließ sich Finn Wolfhard (23) blicken. Die spontane Nähe zu den Zuschauerinnen und Zuschauern machte den Abschied von der Netflix-Hitserie für viele zu einem einmaligen Erlebnis.

Die Stars nutzten die Überraschungsauftritte, um kurz über die letzte Staffel zu plaudern, Selfies zu machen und Dankeschön zu sagen. "Ohne euch wären wir nicht so weit gekommen", war sinngemäß der Tenor, der durch mehrere Säle hallte. Die Kinovorstellungen liefen parallel zur weltweiten Veröffentlichung des Finales bei Netflix, das nun offiziell streambar ist. Während Netflix den Heimstart feierte, ließen die Macher es sich nicht nehmen, an einzelnen Standorten persönlich aufzutauchen. Zwischen Popcorn und Posterwand entstand so eine Art mobiles Fan-Event, das sich über verschiedene Städte erstreckte – von der Westküste bis nach Kanada.

"Stranger Things" hat seit dem Start 2016 nicht nur mit Monstern und Mystery begeistert, sondern auch eine ganz besondere Verbindung zwischen Cast und Fans geschaffen. Finn Wolfhard, der mit der Hawkins-Crew aufgewachsen ist, gilt bis heute als extrem nahbar und nimmt sich bei Events gern Zeit für kurze Gespräche. Auch Jamie Campbell Bower, der als Bösewicht die spätere Serien-Mythologie prägte, punktet abseits der Leinwand mit trockenem Humor. Cara Buono überrascht nach Screenings immer wieder ganze Kinogruppen mit persönlichen Grüßen, während Brett Gelman mit seinem schrägen Charme regelmäßig für Lacher sorgt. Genau diese kleinen Momente machten die Kinoauftritte für viele Fans zum perfekten Abschluss einer Serie, in der Freundschaft, Mut und Zusammenhalt stets im Mittelpunkt standen.

Getty Images Finn Wolfhard bei den Fan-Screenings zu "Stranger Things 5: The Finale" im The Park Theatre in Vancouver, 31. Dezember 2025

Getty Images Jamie Campbell Bower bei den Fan-Screenings zu Stranger Things 5 im Foothill Ranch AMC in Tustin, 31. Dezember 2025

Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer sprechen bei den Stranger Things 5: The Finale Fan Screenings im AMC The Americana at Brand 18 in Glendale