Nach Ehe-Aus: Amy Schumer witzelt über ihren Single-Status

Amy Schumer (44) startet als frischgebackene Single-Frau ins neue Jahr – und macht aus der Situation direkt einen Gag. Auf Instagram zeigt sich die Schauspielerin und Comedian entspannt auf der Couch, im gemütlichen Schlabber-Look, ohne Make-up, eine Schüssel Spaghetti auf dem Schoß. Statt Party, Glamour und Feuerwerk setzt Amy auf Jogginghose, dämmriges Licht und Schielblick direkt in die Kamera. Dazu schreibt sie frech den Satz: "Who’s kissing this at midnight?" – auf Deutsch: "Wer küsst das hier um Mitternacht?" – und nimmt ihren Single-Status zum Jahreswechsel damit mit gewohnt trockenem Humor selbst aufs Korn.

Die New-Yorkerin teilte das Foto kurz vor Mitternacht in ihrem Feed und zusätzlich in ihrer Story, versehen mit einem augenzwinkernden "Happy New Year! #sensualphoto". Auf dem Bild sitzt Amy allein auf einem Sofa, trägt ein weites T-Shirt unter einem schwarzen Hoodie, die blonden Haare lässig zum Zopf gebunden, das Gesicht bewusst verzogen. In den Kommentaren feiern Fans den ungeschönten Schnappschuss; einer nennt die Aufnahme schlicht "ehrlich heiß". Die neue Single-Inszenierung folgt nur wenige Wochen, nachdem Amy und Chris Fischer nach sieben Jahren Ehe ihr Liebes-Aus öffentlich gemacht hatten und erklärten, sich künftig vor allem auf ihren gemeinsamen Sohn Gene konzentrieren zu wollen.

Amy und Chris hatten 2018 geheiratet, nachdem sie sich Ende 2017 ineinander verliebt hatten. Ihr Sohn Gene, geboren im Mai 2019, steht für beide im Mittelpunkt, auch wenn sie nun getrennte Wege gehen. In ihrem inzwischen gelöschten Trennungs-Statement betonte die Comedian, dass sie und der Koch sich weiterhin liebevoll um ihr Kind kümmern wollen und ihr familiäres Band bestehen bleibt. Dass Amy den Jahreswechsel nun mit Spaghetti auf der Couch und einem ironischen Selfie begeht, passt zu ihrem Image als Star, der private Momente gern ungeschönt teilt – vom ehrlichen Körper-Update über Alltagschaos mit Kind bis hin zu sehr offenen Einblicken in ihr Gefühlsleben.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Silvester 2025

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills