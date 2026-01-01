Jack Black: Pups-Panne am "Anaconda"-Filmset

Jack Black (56), Paul Rudd (56), Thandie Newton (53) und Steve Zahn sorgen mit der Neuauflage von "Anaconda" nicht nur für Schrecken. Die Dreharbeiten brachten auch einige Lacher mit sich. Wie Thandie Bild im Gespräch erzählte, hat Jack am Set für eine besonders peinliche Szene gesorgt, die seinen Kolleginnen und Kollegen noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Nach einem wohl nicht optimal verträglichen Mittagessen kam es während einer actiongeladenen Laufsequenz zu einer unerwarteten Nebenwirkung. "Während Jack gerannt ist, hat man bei jedem Schritt nur ein Pfft, Pfft, Pfft gehört", erzählte sie lachend. Die größte Herausforderung dabei war für die anderen Schauspieler, ernst zu bleiben, während weiter gefilmt wurde.

Doch Jack war nicht der Einzige, der einen kleinen Fauxpas hinlegte. Auch Paul Rudd trug während der Dreharbeiten zu der amüsanten Atmosphäre bei. Wie Thandie weiter berichtete, ließ er in einer besonders angespannten Szene den "größten Pups raus, den die Welt je gehört hat". Während sie eigentlich Furcht und Panik spielen sollten, war es für den Cast schwer, das Lachen zu unterdrücken. Hinter den Kulissen des Horror-Abenteuers ging offensichtlich nicht alles so schaurig zu, wie der Streifen vermuten lässt. Humor scheint am Set eine große Rolle gespielt zu haben, auch wenn das die professionellen Darbietungen vielleicht kurzfristig erschwerte.

Für Jack war "Anaconda" nicht der erste Anlass, sich mit seiner Angst vor Schlangen auseinanderzusetzen. Im Interview mit Bild teilte er eine Erfahrung, die ihn bis heute traumatisiert: Vor Jahren, als er auf die Python eines Freundes aufpassen sollte, entdeckte er eines Tages, dass das Tier aus seinem Aquarium entwichen war. Zur Überraschung des Schauspielers hatte sich die Schlange in seiner Matratze eingenistet. "Ich schaute auf mein Bett, und da kam ein Schlangenkopf aus meiner Matratze", beschrieb Jack das verstörende Erlebnis. Umso bemerkenswerter ist es für den Schauspieler, dass er sich nun erneut einem Schlangen-Szenario stellt – diesmal zwar nur vor der Kamera, aber mit echtem Adrenalinkick. Der Film ist am 25. Dezember in den deutschen Kinos angelaufen.

Getty Images Bei einem Fototermin in London: Jack Black wirbt für Columbia Pictures' "Anaconda"

Getty Images Bei der Premiere von Columbia Pictures' "Anaconda" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles

Getty Images Bei der Fotocall-Premiere von Columbia Pictures' "Anaconda" in Claridge's: Jack Black und Paul Rudd in London am 19. Dezember 2025