Überraschung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet

Am ersten Tag des neuen Jahres sorgt Dieter Bohlen (71) für eine große Überraschung bei seinen Fans. Der Poptitan und Carina Walz, die schon seit 20 Jahren ein Paar sind, haben still und heimlich am Silvesterabend Ja zueinander gesagt. Wie sie gegenüber Bild verraten, haben sie sich am traumhaften Strand auf den Malediven die ewige Liebe geschworen. "Mich rührt es sehr", gesteht der sonst so toughe DSDS-Chefjuror und fügt hinzu: "Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich finde das schön."

Am späten Nachmittag, kurz vor Sonnenuntergang, habe die Zeremonie stattgefunden. Eine intime, kleine Feier, gemeinsam mit ihren Kindern. "Unser Sohn Maxi hat die Fotos von uns als Brautpaar gemacht", verrät Dieter stolz. Auf einem Bild strahlt das Paar in die Kamera. Dieter in weißen Hosen und lässigem Leinenhemd, Carina in einem extravaganten Brautkleid aus Spitze und Rüschen. Von ihren Plänen wussten im Vorfeld nur ihre Allerengsten: Dieters erwachsene Kinder aus seiner früheren Ehe, Marc, Marvin und Marielin, sowie seine und Carinas Eltern. Laut der Musiklegende seien alle "mega happy", dass das Traumpaar sich endlich getraut hat.

Bereits im Jahr 2024 sprachen Dieter und Carina von Hochzeitsplänen. Es machte jedoch den Eindruck, als habe sich dieses Vorhaben im Laufe der Jahre wieder im Sande verlaufen. Angesprochen darauf verriet der 71-Jährige im August 2024 gegenüber Bild: "Carina und ich werden heiraten. Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich." Welches Datum es ist, verriet er damals nicht – vielleicht hat es sich dabei aber tatsächlich um den 31. Dezember 2025 gehandelt.

