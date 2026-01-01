Jennifer Lopez scherzt über zweifache Ehe mit Ex Ben Affleck

Las Vegas glitzert wieder – und Jennifer Lopez (56) hat am vergangenen Dienstagabend mit "Up All Night" im Colosseum im Caesars Palace fulminant eröffnet. Vor mehr als 4.000 Fans lieferte die Sängerin und Schauspielerin eine zweistündige Show aus Pop, R&B und Latin-Hits, mit großen Ensembles, Broadway-Momenten und einem wahren Reigen an Bühnenoutfits. Zwischen zwei Songs nutzte Jennifer eine Pause für einen augenzwinkernden Rückblick auf ihr Liebesleben – ohne Ben Affleck (53) beim Namen zu nennen, aber mit klarer Anspielung. "Und, ihr wisst schon, damals war ich erst zweimal verheiratet", witzelte sie laut einem Fan-Video auf X vom 30. Dezember. Sekunden später korrigierte sie sich lachend: "Das stimmt nicht, es war nur einmal. Es hat sich wie zweimal angefühlt." Dann setzte sie nach: "Ich mache nur Spaß! Es ist vorbei und wir sind fein. Alles gut."

Die 56-Jährige ließ die Zeit seit ihrer ersten Vegas-Residency "All I Have" (2016–2018) Revue passieren und erklärte, sie habe "gelernt" und "sei gewachsen" – jetzt befinde sie sich in ihrer "glücklichen Phase", so ihr Ausruf, der vom Publikum mit tosendem Applaus quittiert wurde, wie die Daily Mail berichtet. Musikalisch bot Jennifer eine Reise durch ihre Karriere, vom ultra-jazzigen "Jenny From the Block" über "Waiting for Tonight", "Play" und "On the Floor" bis zum Finale mit "Let's Get Loud". Optisch setzte die Entertainerin auf maximalen Glamour: ein pinkes Spitzen-Corsett mit Netzstrümpfen, ein schimmernder grüner Cut-out-Bodysuit, ein transparenter schwarzer Catsuit mit Flügeln, später ein Tuxedo-Bodysuit mit Glitzer-Tophat und schließlich ein tief dekolletiertes lilanes Paillettenkleid mit langen Handschuhen und Pelzstola. Kritik an freizügigen Looks konterte sie direkt von der Bühne: "Wenn du so einen Körper hast, wärst du auch nackt", sagte sie lachend, während die Menge jubelte.

Abseits des Scheinwerferlichts zeigt sich, dass Jennifer und Ben trotz Trennung einen entspannten Umgang pflegen. Kurz vor den Feiertagen wurden beide beim Geschenkeshopping in Brentwood gemeinsam mit Bens Sohn Samuel gesichtet – der Fokus lag offenbar ganz auf dem Familienmoment. Jennifer teilt in diesen Tagen zudem private Einblicke mit ihrer Community: Zu Weihnachten posierte sie in rot-weiß gestreifter Pyjama-Optik mit ihren Liebsten, darunter Schwester Lynda und Tochter Emme, vor dem Baum. Für die Bühne schlägt sie nun den Bogen vom persönlichen Neuanfang zum künstlerischen Höhenflug: "Up All Night" inszeniert "JLO die Künstlerin" als lebende Timeline aus Musik, Tanz und Tempo – und zwischen all dem Glitzer bleibt Raum für eine Prise Humor über die eigene Vergangenheit.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025

Instagram / jlo Jennifer Lopez und ihre Familie an Weihnachten 2025