Charlotte Potts zeigt emotionalen Chemotherapie-Alltag

Charlotte Potts (39) gewährt auf Instagram ergreifende Einblicke in ihren Chemotherapie-Alltag. Nachdem bei ihr im August Brustkrebs diagnostiziert wurde, teilt sie nun offen ihre Erfahrungen mit der Behandlung. Zu einer Serie von Bildern, darunter ein lächelndes Selfie, schreibt sie: "Wie geht's dir? Diese Frage bekomme ich in diesen Tagen so oft gestellt – und ich bin sehr dankbar dafür." Die Antworten darauf seien allerdings nicht immer einfach, da es sowohl Tage gebe, an denen sie sich stark fühle, als auch Momente, die sie am liebsten ausblenden würde. Dennoch halte sie ihr Glas "halb voll" und freue sich auf jeden Schritt Richtung Heilung.

Mit Humor und Optimismus stellt sie sich den Herausforderungen der kräftezehrenden Chemotherapie. Charlotte beschreibt, wie wichtig ihr kleine Rituale geworden sind: Auf dem Weg zur Behandlung läuft immer "Pirates of the Caribbean", und nach der Blutabnahme im Krankenhaus gönnt sie sich eine Laugenstange und einen Cappuccino. Besonders Yoga, Spaziergänge und das Lesen von Büchern, die schon lange auf ihrer Liste standen, helfen ihr, auch an schwierigeren Tagen Kraft zu schöpfen. Sie betont, dass ihre Familie und Freunde für sie momentan eine unverzichtbare Unterstützung sind – gerade bei alltäglichen Momenten mit den Kindern, wie gemeinsamem Sport oder Fußballspielen.

Die Moderatorin, die vielen Fernsehzuschauern durch ihre Arbeit beim ZDF-Morgenmagazin bekannt wurde, musste in der Vergangenheit bereits mit persönlichen Umbrüchen umgehen. Doch der momentane Kampf gegen den Brustkrebs ist eine der größten Herausforderungen ihres Lebens. Die Diagnose hat alles verändert, wie sie zuvor mitgeteilt hatte. Trotz des anfänglichen Schocks zeigt sich Charlotte kämpferisch und bleibt positiv gestimmt. Diese Einstellung, gepaart mit der Unterstützung ihrer Liebsten und ihrer neu gefundenen Routinen, gibt ihr Mut, Schritt für Schritt durch diese schwere Zeit zu gehen.

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts zeigt sich in ihrem Chemotherapie-Alltag

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts zeigt ihren Behandlungsraum

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts im August 2025

