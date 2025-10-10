Wegen Krebs: Charlotte Potts plant nur "Woche für Woche"

Charlotte Potts (39), die ehemalige Moderatorin des ZDF-"Morgenmagazins", hat ehrliche und bewegende Worte zu ihrem Krebskampf gefunden. Im "FRAUEN100"-Podcast sprach die zweifache Mutter, die seit 2022 Chefreporterin für ProSieben ist, über ihre Diagnose Brustkrebs, die sie im August 2025 erhielt. Besonders ihre ersten Wochen beschrieb sie als "albtraumhafte Tage", geprägt von Angst und Panik, nachdem sie einen Knoten in ihrer Brust entdeckt hatte. "In den ersten Wochen hatte ich wirklich pure Panik und wusste nicht mehr, wie man weitermachen soll", erzählte sie ihrer Kollegin Mareile Höppner (48). Offen schilderte Charlotte, dass sie sich nach ihrer Trennung im letzten Jahr oft einsam fühlt, insbesondere in schmerzvollen Nächten. Mittlerweile bestimme die wöchentliche Chemotherapie ihren Alltag, und die Herausforderung, mit dieser Krankheit zu leben, habe sie dazu gebracht, ihr Leben in kleinen Etappen zu planen.

Doch ihre zwei kleinen Söhne geben ihr Kraft und helfen, schwere Gedanken zu vertreiben. Ihnen brachte sie die Krankheit behutsam näher, indem sie ihnen den Port (dauerhafter venöser Zugang) und die betroffenen Stellen erklärte. Auch ein gemeinsamer Besuch in der Klinik half den Kindern, die Behandlung besser zu verstehen und die Angst vor der Umgebung zu verlieren: "Danach waren sie sehr gelöst, weil sie gesehen haben, dass es kein schlimmer Ort ist, sondern ein Ort, der Menschen hilft." Charlotte betonte, wie wichtig ihr dabei Offenheit und Klarheit gegenüber ihren Söhnen ist, um ihnen Sicherheit zu geben. Nichtsdestotrotz sieht sie sich ständig "düsteren Gedanken" ausgesetzt: "Was passiert mit meinen Kindern? Was ist, wenn ich jetzt in einem Jahr tot bin? Und was muss ich alles auf den Weg bringen? Muss ich eigentlich ein Testament machen?"

In den sozialen Medien hat Charlotte bereits Einblicke in ihren Alltag während der Chemotherapie gegeben und zeigt, dass sie trotz der schwierigen Zeit einen optimistischen Blick bewahrt. Die Journalistin erklärte, wie sie die Diagnose dazu gebracht hat, sich an kleine Fortschritte zu klammern, vergleichbar mit dem Straßenkehrer Beppo aus "Momo", der sich nur auf den nächsten Schritt konzentriert. "Ich mache einfach nur noch Woche für Woche meine Pläne", resümierte Charlotte. Unterstützung findet sie auch bei ihren behandelnden Ärzten, die ihr Hoffnung machen, da der Krebs früh erkannt wurde und noch keine Metastasen gebildet hat. Die beliebte Moderatorin wirbt damit für einen offenen Umgang mit ihrer Krankheit und setzt ein starkes Signal an alle Betroffenen.

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts zeigt sich in ihrem Chemotherapie-Alltag

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner im März 2024

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts im August 2025