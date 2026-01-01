Elsie Hewitt zeigt ihr erstes Silvester als Mama mit Baby

Elsie Hewitt hat ihr erstes Silvester als Mama ganz ruhig zu Hause verbracht – zusammen mit ihrem Baby Scottie Rose und Partner Pete Davidson (32). Auf Instagram zeigte das Model eine Reihe von Story-Schnappschüssen, die ihren Jahreswechsel im Wohnzimmer dokumentieren. Die Bilder entstanden am Mittwochabend in Los Angeles und zeigen, wie sehr sich die Nacht zum Jahreswechsel für sie verändert hat. Statt Partyglitzer und Champagner posiert Elsie im gemütlichen Outfit, im Hintergrund steht der Kinderwagen, daneben ein Stillkissen, und in der Krippe schläft die kleine Scottie, die erst am 12. Dezember zur Welt kam. "Was machen alle Neu-Eltern an diesem Silvester? Ist es sooo anders als früher?", fragte Elsie ihre Follower – und gab die Antwort gleich selbst.

Die 29-Jährige stellte in ihrer Story den direkten Vergleich her: "Ich am letzten Silvesterabend", schrieb sie über ein Foto im schwarzen Cut-out-Look vor goldenen Foliengirlanden. Darauf folgte der Gegenpol: ein ungeschminktes Selfie, ein müdes, glückliches Grinsen, das Babybett hinter ihr – versehen mit "Ich an diesem Silvesterabend" und einem Tränen-lachenden Emoji. Auf Instagram hatten Elsie und Pete wenige Tage nach der Geburt ihre Tochter offiziell vorgestellt. "Mein bisher bestes Werk, ich bin absolut überwältigt von Liebe, Dankbarkeit und Ungläubigkeit", schrieb Elsie damals, während Pete mit "wu tang für immer" kommentierte. Laut dem Magazin People genießen die beiden jetzt die ruhige Familienzeit zu Hause. Ein Insider sagte dem Blatt: "Sie finden ihren Rhythmus, nehmen alles Tag für Tag und freuen sich über jedes erste Mal."

Die ersten Tage als Eltern hatten es für die Influencerin in sich: Direkt nach der Geburt musste Elsie noch die Entfernung eines Weisheitszahns überstehen, wie sie in einer Story offenlegte. Auch sonst zeigt sie ihren Alltag ohne Filter – vom Sofa bis zum Spiegelselfie, mal im T-Shirt, mal mit Stillkissen im Bild. Das Paar, das im Sommer seine Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, hält Details zur Beziehung privat, teilt aber kleine Momente mit der Community. Während der Comedian abseits der Bühne gern untertaucht, gewährt Elsie Einblicke in Routinen, die gerade zählen: Spaziergänge mit Kinderwagen, Nächte im Schichtbetrieb und die Freude über ein friedlich schlafendes Baby. Scottie Rose steht im Mittelpunkt – und ein Jahreswechsel, der leiser war als früher, aber dafür ganz nah.

Getty Images Elsie Hewitt, Schauspielerin

Instagram / elsie Elsie Hewitt und ihr Baby an Silvester 2025

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen