Elena Miras verletzt sich bei "Make Love, Fake Love"-Dreh

Bei Make Love, Fake Love wird es heiß – und plötzlich schmerzhaft: Elena Miras (33) genießt gerade eine Party-Nacht der Show, als sie mit Kandidat David auf der Tanzfläche landet. Zuvor hatten die Männer heimlich Salsaschritte einstudiert, um die Reality-Queen zu beeindrucken. Was als flirty Date begann, kippt in Sekunden: Bei einer Drehung verliert David das Gleichgewicht, beide stürzen. Elena bleibt am Boden liegen, ringt mit den Tränen und hält sich den Arm. Aus dem Off ist zu hören: "Ich glaube, die sind voll auf ihren Arm gefallen."

Die Szene beendet die Episode mit einem fiesen Cliffhanger: Wie schlimm hat sich Elena verletzt? Die Produktion löst es nicht auf, die Folge blendet aus, die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen bis zur nächsten Episode warten. Zuvor hatte die Runde ausgelassen gefeiert, nachdem die Männer die Salsa-Choreo geprobt hatten, um Elena auf der Tanzfläche zu erobern. Mehr Informationen liefert die Sendung nicht. Ob Arzt, Eisbeutel oder Abbruch: Alles bleibt offen, die Spannung steigt.

Elena Miras ist durch Reality-Formate und Social Media bekannt und mischt in "Make Love, Fake Love" erneut Herzklopfen mit Hindernissen. Privat zeigt sich die Unternehmerin gerne sportlich und abenteuerfreudig, teilt mit ihrer Community Einblicke in ihren Alltag und in die Zeit mit ihrer Tochter. In der Show trifft sie auf Männer, die nicht alle mit offenen Karten spielen – einige sind vergeben, andere Single, was die Suche nach echten Gefühlen kompliziert macht. Tanznächte, Dates und kleine Gesten gehören für Elena zu den Momenten, in denen sie Nähe zulässt. Der Abend, der mit Salsa-Fun begann, dürfte für die Reality-Darstellerin nun besonders in Erinnerung bleiben. Fans hoffen auf Entwarnung – und schauen der nächsten Folge entgegen.

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star