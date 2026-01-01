Sohn ertrunken: So steht Emilie Kisers Familie zu Papa Brady

Emilie Kiser hat offen erzählt, wie ihre Familie zu Ehemann Brady Kiser steht – sieben Monate nach dem tragischen Tod ihres dreijährigen Sohnes Trigg. In den Kommentaren zu einem TikTok-Clip, der ihre Weihnachtszeit mit der Familie in Kalifornien zeigt, fragte eine Nutzerin nach den Gefühlen der Angehörigen gegenüber Brady. Emilie antwortete direkt: "Meine gesamte Familie liebt ihn so sehr. Wenn überhaupt, dann hat ihre unerschütterliche Liebe zu ihm und zu Trigg uns so sehr geholfen, als Familie zusammenzukommen", schrieb sie. Das Unglück ereignete sich im Mai am Pool ihres Hauses, während Emilie nicht zu Hause war. Seitdem versuchen die Influencerin und ihre Liebsten, Halt ineinander zu finden.

Nach einer längeren Social-Media-Pause meldete sich Emilie im September bei ihren Followern zurück und erklärte, sie wolle vorsichtig teilen, was sich für sie richtig anfühle. "Ich habe es vermisst, jeden Tag mit euch zu sprechen", sagte sie in einem TikTok-Clip ihren Fans. Gleichzeitig betonte die 26-Jährige, sie werde in ihren Videos nicht so tun, "als sei alles in bester Ordnung". Auf Instagram berichtete sie im Oktober von einer besonders intensiven zweistündigen Therapiesitzung, die "schwer, aber hilfreich" gewesen sei. Sie sprach über die Herausforderung, positive Gefühle zuzulassen, ohne sich dafür schuldig zu fühlen, und schickte "Liebe an alle", die Ähnliches durchmachen. Mit Ehemann Brady zieht sie außerdem den kleinen Theodore groß, der acht Monate alt ist.

Im Mittelpunkt ihres Alltags stehen derzeit Nähe und Routinen, die Sicherheit geben: Zeit mit der Familie, Gespräche mit Freundinnen und therapeutische Unterstützung. Der Verlust von Trigg überschattet vieles, doch Emilie beschreibt, wie gemeinsame Momente helfen, als Einheit zu funktionieren. In früheren Dokumenten rund um den Vorfall wurde festgehalten, dass das Unglück am heimischen Pool seinen Lauf nahm und der Vater allein mit den Kindern war. Persönlich teilt die Influencerin heute vor allem leise Einblicke: kleine Updates nach Beratungen, kurze Nachrichten an ihre Community und Erinnerungen an Trigg, die zeigen, wie sehr Verbundenheit und Fürsorge sie durch diese Phase tragen.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihrem Sohn Trigg, Januar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, September 2024