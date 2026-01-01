Neues Kapitel: JoJo Siwa überrascht Fans mit Namensänderung

JoJo Siwa (22) macht kurz vor dem Jahreswechsel ernst: Die Entertainerin nennt sich auf TikTok jetzt Joelle Siwa und sorgt damit bei ihren Millionen Followern für Aufsehen. In einem frischen Clip auf der Plattform sitzt die 22-Jährige lässig auf dem Sofa, während im Hintergrund ihr 2016er-Hit "Boomerang" läuft. Mit einem Blick in die Kamera formt sie die Zeile "Ich komme zurück wie ein Bumerang" – ein klarer Wink, dass 2026 Großes ansteht. Dazu schreibt Joelle: "Was für ein Jahr vor uns liegt." Die Namensänderung fällt in eine Phase, in der sie privat wie öffentlich an der Seite von Chris Hughes (33) auftaucht, dem 33-jährigen Reality-Star. Kennengelernt haben sich die beiden im April bei "Celebrity Big Brother U.K." in London, seit dem Sommer sind sie offiziell ein Paar.

Unter dem Video überschlagen sich die Reaktionen: Von "Ähm, Joelle Siwa? Ich habe ein paar Kapitel verpasst" bis "2026, das Jahr von Joelle. Ich freue mich darauf!" reicht das Spektrum. Viele feiern den Schritt als Rebranding, andere erinnern daran, dass "JoJo" längst eine Marke sei. Auch Details wecken Nostalgie: Im Clip trägt Joelle ihr Haar im Pferdeschwanz mit schwarzer Schleife – eine Anspielung auf ihr frühes Signature-Accessoire, das einige Fans prompt zurückwünschen. Parallel blickte die Musikerin zuletzt auf ein für sie "wunderschönes Jahr" zurück und zeigte auf TikTok ihre Verwandlung von glitzerndem Award-Look im März bis zu einem natürlicheren Stil zum Jahresende. Beruflich kündigt sich zudem Großes an: Für Juni 2026 ist eine Themenkreuzfahrt mit Fans auf der Utopia of the Seas geplant, inklusive Tanzkursen, Spielen, Q&As und "build-a-bow"-Spaß.

Privat wirkt Joelle derzeit gelöst. Im Juni schwärmte sie gegenüber E! News von Chris: "Wenn ich an ihn denke, bin ich voller purer Freude." Zuvor hatte sie nach der Show-Afterparty im April die Beziehung zu Influencerin Kath Ebbs beendet. Seitdem zeigt das neue Paar immer wieder gemeinsame Meilensteine – von einer Fußball-Geburtstagsfeier für Chris am 22. Dezember bis zu einem ruhigen Weihnachtsfest mit Joelles Familie in Palm Springs. Abseits des Rampenlichts sind es vor allem kleine Gesten, die ihre Nähe zeigen: liebevolle Instagram-Posts, gemeinsame Alltagsmomente und viel Zeit mit Freunden. Für langjährige Fans markiert Joelles Weg zudem eine persönliche Rückkehr – weg vom Image der Schleifen-Prinzessin, hin zu einem erwachseneren Ich, das sich beim Vornamen nennt und dennoch mit "Boomerang" beweist, wie auch Vergangenes neu anknüpfen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

Anzeige Anzeige

Getty Images Jojo Siwa im März 2025