Es wurde nicht nur gesungen und getanzt am Set von Mamma Mia! Here We Go Again! Seit Mitte Juli läuft das Prequel des beliebten Filmmusicals in den deutschen Kinos, in dem die Vorgeschichte des ersten Teils erzählt wird. Neben den Songs von ABBA ist auch die Besetzung von damals wieder mit dabei. In den zehn Jahren sind die männlichen Schauspieler rund um Colin Firth (57), Pierce Brosnan (65) und Stellan Skarsgard (67) etwas eingerostet, wie Tanya-Darstellerin Christine Baranski (66) im Promiflash-Interview verriet. Die fehlende Übung sorgte für unterhaltsame Momente: "Es war so lustig, den Männern zuzusehen, wie sie sich gehen ließen und das mit den Armen gemacht haben. Das war sehr lustig."

