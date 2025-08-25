Diese beiden Stars verstärken den Cast der Serie "Rivals"

Die Erfolgsserie "Rivals" auf Disney+ bekommt prominenten Zuwachs: Hayley Atwell (43) und Rupert Everett werden in der zweiten Staffel zum Cast hinzustoßen. Hayley spielt in der Adaption von Jilly Coopers Bestseller die Rolle von Helen Gordon, der Ex-Frau des von Alex Hassell gespielten Rupert Campbell-Black. Der Schauspieler Rupert Everett übernimmt die Rolle ihres aktuellen Ehemannes Malise Gordon, der zugleich der frühere Trainer und Mentor von Campbell-Black ist.

Mit dieser hochkarätigen Besetzung darf sich das Publikum auf spannende Momente und neue Intrigen freuen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sind bereits zur Hälfte abgeschlossen, wie Produzent Dominic Treadwell-Collins gegenüber Deadline verriet. Trotz der neuen Charaktere bleibt die Essenz der Geschichte – das Leben wohlhabender Medienpersönlichkeiten in den 1980er-Jahren im feinen England – erhalten. Neben den prominenten Neuzugängen können sich Fans auch auf altbekannte Gesichter wie Emily Atack (35) oder Danny Dyer (48) freuen.

Hayley Atwell ist kein unbeschriebenes Blatt: Die britische Schauspielerin eroberte mit ihrer Rolle als Peggy Carter im Marvel-Universum die Herzen der Fans und überzeugte gleichzeitig auf Theaterbühnen weltweit. Sie gilt als vielseitiges Talent, das sowohl Actionrollen als auch anspruchsvolle Dramen meistert. Rupert Everett wiederum startete seine Karriere bereits in den 80er-Jahren und wurde mit "Another Country" bekannt. Spätestens mit "Die Hochzeit meines besten Freundes" wurde er zum internationalen Star – und ist heute auch als Autor und Regisseur erfolgreich.

Getty Images Alex Hassell im Dezember 2021

Getty Images Hayley Atwell, britische Schauspielerin

Getty Images Schauspieler Rupert Everett